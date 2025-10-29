Рус

Його готували навіть на день народження політичних діячів: як і коли в СРСР з'явився торт "Пташине молоко" (фото)

Десерти СРСР
Десерти СРСР. Фото Колаж "Телеграфу"

Перш ніж виготовляти торт "Пташине молоко", почали випускати цукерки

Легендарний торт "Пташине молоко" став символом радянської кондитерської культури й досі залишається улюбленим десертом багатьох поколінь.

Це був перший торт у СРСР, на який був виданий патент. "Телеграф" вирішив розповісти історію створення цього десерту.

Легендарний торт "Пташине молоко" був створений у Москві в 1970-х роках. За одними даними, його винайшов колектив кондитерського цеху ресторану "Прага" у 1978 році під керівництвом шеф-кондитера Володимира Гуральника, за іншими — сам Гуральник придумав рецепт ще у 1974 році.

Нагадаємо, що цукерки "Пташине молоко" з'явились в СРСР ще раніше. Перші експериментальні партії цукерок почали випускати 1967 року на Владивостоцькій фабриці. Ймовірно що і торт виготовляли саме там.

Торт готували з кексового тіста і додавали крем, який був на основі вершкового масла, згущеного молока, цукрово-агарового сиропу та збитих яєчних білків, а зверху покривали шоколадною глазур’ю.

У 1982 році спосіб приготування "Пташиного молока" офіційно отримав авторське свідоцтво № 925285 — це був перший патент на торт у СРСР. Для його виробництва спеціально облаштували цех, який випускав до двох тисяч тортів на добу, проте десерт усе одно залишався дефіцитом. За свідченням Гуральника, один 15-кілограмовий торт навіть виготовляли для святкування 70-річчя Леоніда Брежнєва.

