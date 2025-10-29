Його готували навіть на день народження політичних діячів: як і коли в СРСР з'явився торт "Пташине молоко" (фото)

Перш ніж виготовляти торт "Пташине молоко", почали випускати цукерки

Легендарний торт "Пташине молоко" став символом радянської кондитерської культури й досі залишається улюбленим десертом багатьох поколінь.

Це був перший торт у СРСР, на який був виданий патент. "Телеграф" вирішив розповісти історію створення цього десерту.

Легендарний торт "Пташине молоко" був створений у Москві в 1970-х роках. За одними даними, його винайшов колектив кондитерського цеху ресторану "Прага" у 1978 році під керівництвом шеф-кондитера Володимира Гуральника, за іншими — сам Гуральник придумав рецепт ще у 1974 році.

Нагадаємо, що цукерки "Пташине молоко" з'явились в СРСР ще раніше. Перші експериментальні партії цукерок почали випускати 1967 року на Владивостоцькій фабриці. Ймовірно що і торт виготовляли саме там.

Торт готували з кексового тіста і додавали крем, який був на основі вершкового масла, згущеного молока, цукрово-агарового сиропу та збитих яєчних білків, а зверху покривали шоколадною глазур’ю.

У 1982 році спосіб приготування "Пташиного молока" офіційно отримав авторське свідоцтво № 925285 — це був перший патент на торт у СРСР. Для його виробництва спеціально облаштували цех, який випускав до двох тисяч тортів на добу, проте десерт усе одно залишався дефіцитом. За свідченням Гуральника, один 15-кілограмовий торт навіть виготовляли для святкування 70-річчя Леоніда Брежнєва.

