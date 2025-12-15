Світла стане більше: дві причини, чому дефіцит електроенергії зменшиться вже до кінця тижня

Експертка пояснила, що саме допоможе

Відключення електроенергії стали повсякденністю для мільйонів людей в Україні. Російські удари по енергооб'єктах створили серйозний дефіцит потужностей у багатьох регіонах. Однак енергетики обіцяють покращення вже цього тижня, і на це є дві конкретні причини.

Що треба знати:

Енергосистема отримає додаткові 300 мАг

Південноукраїнський блок готують до включення

Передачу електроенергії посилять між регіонами

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповіла міністр енергетики України у 2020 році, Заслужений енергетик України, кандидат технічних наук Ольга Буславець.

На початку тижня в енергосистемі України очікують додатковий ресурс, який дозволить частково вирівняти ситуацію зі світлом у центрі та на сході країни. Мова йде про збільшення можливостей передачі електроенергії між регіонами після завершення ремонтів.

За словами Ольги Буславець, завдяки роботам на об’єктах системи передачі Укренерго до мережі має додатися близько 300 мАг перетоку електроенергії із західних областей у центральні та східні регіони.

Ольга Богуславець

Окрім цього, ще одним фактором покращення має стати відновлення роботи блоку Південноукраїнської атомної електростанції. Його планують підключити до мережі найближчими вихідними, що дозволить збільшити загальний обсяг доступної електроенергії.

На вихідних чекаємо включення блоку Південноукраїнської атомної станції — це додасть потужності. З іншого — переток електроенергії із Заходу на Схід, сказала експертка.

Саме поєднання двох чинників — додаткового перетоку із заходу країни та введення в роботу атомного блоку — створить можливість для більш стабільного електропостачання. Передусім це стосується регіонів, де нині фіксується найбільший дефіцит.

Водночас мова не йде про повне скасування графіків відключень. Поточні зміни мають обмежений ефект і залежать від технічних можливостей системи передачі, а також загального рівня споживання електроенергії в країні.

