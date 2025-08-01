Її фінансував Зеленський, а до того вона була забутою: як виглядає могила Каденюка на Байковому

Леонід Каденюк — перший і поки єдиний космонавт незалежної України

Серед пам’ятників видатним українцям на Байковому кладовищі особливо вирізняється одна могила — із зірками на граніті і великою статуєю космонавта. Йдеться про місце поховання Леоніда Каденюка — першого космонавта незалежної України, кого ми можемо побачити на новій банкноті.

Профінансував пам’ятник Леоніду Каденюку Володимир Зеленський із власних коштів у 2020 році, а до цього місце поховання легенди не було облаштоване. "Телеграф" побував на могилі космонавта.

Каденюк відправився у космос на американському шатлі Columbia (STS-87). Це був перший політ космонавта незалежної України. Місія тривала понад 16 днів, а космонавт проводив за цей час досліди. Леонід Костянтинович вперше в історії підняв у космосі український прапор. Також тоді у космосі вперше пролунав український гімн.

Після повернення Каденюк став займатися громадською діяльністю. Він став депутатом Верховної Ради України, радником президента з питань авіації та космонавтики.

Могила Леоніда Каденюка

Перший і поки єдиний космонавт незалежної України похований на Байковому кладовищі в Києві. Монумент було відкрито у 2020 році за участі Володимира Зеленського — президент вклався власними грошима. До цього упродовж двох років на могилі просто стояв хрест.

Могила Каденюка до 2020 року

Сам монумент має висоту близько 4,2 метри. На чорній круглій основі зображені зірки, на ній стоїть фігура у скафандрі. На лицевій частині композиції — барельєф — Каденюк у польотному одязі, ніби готовий до злету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Лобановського в Києві. Схоже, на місці поховання футбольної легенди давно нікого не було.