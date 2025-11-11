Увага на білок та цибулю. Які прикмети на городі пророкують сувору зиму

На тлі ризиків можливого блекауту багато хто все частіше цікавиться, якою буде зима, наскільки холодна або тепла. Із цього приводу є сім городніх прикмет.

Грудень дедалі ближче, і багатьом цікаво, яка погода на нас очікує цього зимового сезону. Поки панікери прогнозують блекаут, а синоптики роблять найсуперечливіші припущення, є сенс згадати народно-городні прикмети, якими успішно користувалися наші бабусі та дідусі.

Отже, сім найвідоміших прикмет, які можуть вказувати, що попереду важка зима:

Дуже багатий урожай горобини, шишок та жолудів. Влітку було дуже багато ягід, включаючи малину, полуницю, обліпиху, смородину тощо. Зібрана цибуля відрізняється особливо товстою "шубою". Чим більше на ній лушпиння, тим холоднішою буде зима. Багато горбків від кротових нір, це означає, що кроти заглиблюються в землю, облаштовуючи теплі схрони. Листя ще не опало, а сніг уже випав — це теж нібито обіцяє великий мороз. Миші затягують у свої нори багато сіна, а білки активно запасаються горіхами. Це, звичайно, важко перевірити, але раптом у вас вийде. Перед холодною зимою бджоли ретельно запечатують свої льотки воском.

Всім добра і миру, а головне нагадуємо, що після будь-якої зими завжди настане весна).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим краще топити приватний будинок взимку, щоб у вас вдома було тепло та затишно навіть у найсуворішу зиму.