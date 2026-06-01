Почуваються як удома: у центрі Харкова оселилася зграя небезпечних хижаків (відео)

Лісових тварин все частіше бачать у великих містах і, видається, це нікого вже не дивує

У центрі Харкова на камеру потрапив виводок диких тварин. На кадрах можна роздивитися щонайменше чотири особини.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал. Інцидент стався у Шевченківському районі міста.

У дворі підприємства на вулиці Науковій зняли чотирьох лисенят. Тварини бігали у дворі, зарослому травою та місцями захаращеному бетонними блоками, старими шинами, металевими конструкціями та трубами.

Як видно на кадрах, це вже не малюки, а скоріше незграбні підлітки на довгих лапах. Хоча також можливо, що лисенята просто худі.

Автори відео зазначили, що дикі звірі живуть уже у центрі міста. Зауважимо, що зустрічі з лісовими тваринами в українських населених пунктах відбуваються щодня.

Не є рідкістю вони й в обласних центрах, особливо це стосується лисиць. Такі зміни пов’язані із забороною полювання, що триває в нашій країні з початку війни. Саме через це лисиці перестали боятися людей.

Крім того, ще 2025 року провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь стверджував, що популяція лисиць зросла вп’ятеро.

На той момент їх було понад 260 тисяч, а до війни – 50 тисяч особин. Ці тварини становлять велику загрозу для людей, оскільки є переносниками сказу.