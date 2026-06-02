"Поїхав не тільки дах". Дивна хатина на колесах в полі розвеселила українців (відео)

У селі Петриківка на Дніпропетровщині зафільмували курйозну ситуацію. Адже по полю за трактором їхав цілий будинок.

Відповідне відео вже опублікували в мережі. Користувачів неабияк розсмішив той факт, що в когось втекла хатина.

Як видно на відео, біля поля за трактором їхала "хатина". Нею виявилась Мандруюча хатина Петриківки. Селян вона вже давно не дивує, адже досить часто возить туристів. Однак деякі українці бачать цю картину вперше, тому вона їх сильно диву.

У коментарях користувачі жартували, що в когось не просто дах поїхав, а ціла хата. Люди писали:

А в мене дах.

Для довідки

"Мандруюча хатинка" — це унікальний розписний будиночок на колесах, розташований у музеї-садибі "Миколин хутір" у селі Мала Петриківка (Дніпропетровська область). Її створили відомі майстри петриківського розпису Микола та Валентина Деки. Хатина спроєктована так, що вона рухається як автобус, тобто це буквально будинок на колесах.

Однак він виконаний в українському автентичному стилі, тому привертає увагу багатьох туристів. Прокататись на Мандруючій хатині можуть усі бажаючі. Зазвичай хатина здійснює прогулянки територією музею. Вартість послуги становить орієнтовно 15-20 грн.

