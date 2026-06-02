Чому 2 червня не можна ходити в ліс і замітати в хаті: суворі заборони на сьогодні

Дізнайтеся, чому брехня цього дня швидко розкриється

Цього вівторка, 2 червня, православні віряни та греко-католики за новим стилем вшановують пам’ять святого Никифора, патріарха Царгородського (Константинопольського). Він був одним із найвідоміших захисників шанування ікон у Візантійській імперії.

Майбутній патріарх був родом глибоко релігійної родини. Його батько зазнав гонінь через відданість православному вченню та шанування святих ікон. Сам Никифор отримав добру освіту й певний час служив при імператорському дворі.

Коли імператор Лев V відновив політику іконоборства, Никифор відкрито виступив проти заборони ікон. За свою позицію він був усунений з патріаршого престолу та відправлений у заслання, де провів останні роки життя.

Традиції та прикмети 2 червня

У народній традиції цей день вважався часом чесного слова та примирення. Наші предки вірили, що будь-яка брехня, сказана 2 червня, швидко стане відомою.

роса вранці — чекайте на врожайне літо;

дуби особливо активно скидають кору або старе листя — чекайте спекотного сезону;

у повітрі багато павутиння — до тривалого сухого періоду;

жаби голосно квакають увечері — незабаром підуть дощі;

вітер змінює напрямок кілька разів за день — погода буде нестійкою весь тиждень;

грім цього дня — чекайте на щедрий урожай зернових культур.

Кумкання жаб 2 червня віщує про дощ. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 2 червня

ходити до дубового лісу самому — на початку червня ліс ще перебуває під владою "зелених духів", тому самотні прогулянки могли принести тривогу та невдачі;

зривати молоде листя та ламати березові гілки — безцільне пошкодження зелені сприймали як прояв неповаги до Божого творіння;

укладати важливі грошові угоди і позичати великі суми — домовленості, укладені на Никифора, можуть виявитися невигідними або спричинити фінансові втрати;

займатися сухим прибиранням і вимітати пил із хати — разом із пилом можна "вимести" достаток та добробут.

