Безкоштовно та екологічно: з чого зробити зручні стаканчики для розсади

Коренева система залишиться непошкодженою при посадці в ґрунт

Початок весни – час, коли дачники та городники активно планують новий посівний сезон. У березні дуже важливо подбати про розсаду для майбутнього врожаю.

"Телеграф" вирішив розповісти, із чого можна безкоштовно зробити зручні стаканчики для розсади.

Несподіваний матеріал, який є у кожному будинку, це втулки від туалетного паперу. Щоправда, їх краще збирати заздалегідь.

Щоб зробити зручні стаканчики, необхідно зробити кілька вертикальних розрізів з одного боку втулки. Після цього картон загинається в середину, утворюючи денце.

У такий стаканчик насипається ґрунт і висівається насіння. Стаканчики найкраще ставити у пластикові лотки.

Один з плюсів — це те, що при висадці в ґрунт рослину не потрібно витягувати зі стаканчика, як з пластикового. Можна висаджувати прямо так, адже картон швидко розкладається. Таким чином, коренева система опиниться непошкодженою.

Раніше ми публікували місячний посівний календар на березень 2026 року. Часто городники орієнтуються на цикли Місяця, щоб підібрати максимально сприятливі дні посадки тих чи інших культур.