Бесплатно и экологично: из чего сделать удобные стаканчики для рассады

Начало весны — время, когда дачники и огородники активно планируют новый посевной сезон. В марте очень важно позаботиться о рассаде для будущего урожая.

"Телеграф" решил рассказать, из чего можно бесплатно сделать удобные стаканчики для рассады.

Неожиданный материал, который есть в каждом доме, это втулки от туалетной бумаги. Правда, их лучше собирать заранее.

Чтобы сделать удобные стаканчики, необходимо сделать несколько вертикальных разрезов с одной стороны втулки. После этого картон загибается в середину, образовывая донышко.

В такой стаканчик насыпается грунт и высеваются семена. Стаканчики лучше всего ставить в пластиковые лотки.

Один из плюсов – это то, что при высадке в почву растение не нужно извлекать из стаканчика, как из пластикового. Можно высаживать прямо так, ведь картон быстро разлагается. Таким образом, корневая система окажется неповрежденной.

