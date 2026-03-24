Заводними іграшками у СРСР можна було вразити всіх. Якими вони були та чи можна купити зараз (фото)
Це "диво" часто ламалося та заїдало
Заводні іграшки у радянські часи були дуже бажаним подарунком для дітей. У СРСР був дуже обмежений асортимент товарів для малечі й ці іграшки, здатні рухатися, здавалися чарівними.
Механічні іграшки починали рухатися після того, як їх заводили спеціальним ключиком. Ці пухнасті ведмежата, лисички, зайчики чи чоловічки-клоуни були мрією кожної радянської дитини, пише absatz.media.
Іграшка оживала після кількох обертів ключика. Ведмідь бив у барабан, курчата ходили та клювали уявне зерно, машинки рухалися.
Однією з найкрутіших механічних іграшок була пара, що танцює: ведмедик у циліндрі та ведмедиця в пишній спідниці, що кружляють під нехитру мелодію, що лунала з механізму.
Заводні іграшки часто дарували на Новий рік, коли дітям (та й дорослим) так хочеться дива. Однак купити їх було непросто, в магазинах іграшки з ключиком миттєво розбирали, за ними стояли довжелезні черги. Варто зазначити, що механічні іграшки швидко ламалися та часто заїдали.
Радянські заводні іграшки досі можна купити
Механічні іграшки радянського виробництва можна придбати й зараз. Їх продають на сайтах колекціонерів, чи просто на платформах з продажів речей, що були в ужитку. Ціни залежать від самої іграшки та її стану — від 150 гривень до понад 1000.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам’яталися перші кіндери з дев’яностих. Kinder Surprise в Україні був бажаним подарунком на різні свята.