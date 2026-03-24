Заводними іграшками у СРСР можна було вразити всіх. Якими вони були та чи можна купити зараз (фото)

Це "диво" часто ламалося та заїдало

Заводні іграшки у радянські часи були дуже бажаним подарунком для дітей. У СРСР був дуже обмежений асортимент товарів для малечі й ці іграшки, здатні рухатися, здавалися чарівними.

Механічні іграшки починали рухатися після того, як їх заводили спеціальним ключиком. Ці пухнасті ведмежата, лисички, зайчики чи чоловічки-клоуни були мрією кожної радянської дитини, пише absatz.media.

Механічні іграшки заводилися ключиком

Іграшка оживала після кількох обертів ключика. Ведмідь бив у барабан, курчата ходили та клювали уявне зерно, машинки рухалися.

Ведмедик бив у барабан

Курочка ходила та "клювала"

Однією з найкрутіших механічних іграшок була пара, що танцює: ведмедик у циліндрі та ведмедиця в пишній спідниці, що кружляють під нехитру мелодію, що лунала з механізму.

Медведиця танцювала

Заводні качечка та курча

Заводні іграшки часто дарували на Новий рік, коли дітям (та й дорослим) так хочеться дива. Однак купити їх було непросто, в магазинах іграшки з ключиком миттєво розбирали, за ними стояли довжелезні черги. Варто зазначити, що механічні іграшки швидко ламалися та часто заїдали.

Радянські заводні іграшки досі можна купити

Механічні іграшки радянського виробництва можна придбати й зараз. Їх продають на сайтах колекціонерів, чи просто на платформах з продажів речей, що були в ужитку. Ціни залежать від самої іграшки та її стану — від 150 гривень до понад 1000.

