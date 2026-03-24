Заводними іграшками у СРСР можна було вразити всіх. Якими вони були та чи можна купити зараз (фото)

Олена Руденко
Механічні звірятка були мрією малечі. Фото Колаж "Телеграф"

Це "диво" часто ламалося та заїдало

Заводні іграшки у радянські часи були дуже бажаним подарунком для дітей. У СРСР був дуже обмежений асортимент товарів для малечі й ці іграшки, здатні рухатися, здавалися чарівними.

Механічні іграшки починали рухатися після того, як їх заводили спеціальним ключиком. Ці пухнасті ведмежата, лисички, зайчики чи чоловічки-клоуни були мрією кожної радянської дитини, пише absatz.media.

Іграшка оживала після кількох обертів ключика. Ведмідь бив у барабан, курчата ходили та клювали уявне зерно, машинки рухалися.

Ведмедик бив у барабан
Курочка ходила та "клювала"

Однією з найкрутіших механічних іграшок була пара, що танцює: ведмедик у циліндрі та ведмедиця в пишній спідниці, що кружляють під нехитру мелодію, що лунала з механізму.

Медведиця танцювала
Заводні качечка та курча

Заводні іграшки часто дарували на Новий рік, коли дітям (та й дорослим) так хочеться дива. Однак купити їх було непросто, в магазинах іграшки з ключиком миттєво розбирали, за ними стояли довжелезні черги. Варто зазначити, що механічні іграшки швидко ламалися та часто заїдали.

Радянські заводні іграшки досі можна купити

Механічні іграшки радянського виробництва можна придбати й зараз. Їх продають на сайтах колекціонерів, чи просто на платформах з продажів речей, що були в ужитку. Ціни залежать від самої іграшки та її стану — від 150 гривень до понад 1000.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам’яталися перші кіндери з дев’яностих. Kinder Surprise в Україні був бажаним подарунком на різні свята.

Теги:
#Іграшки #СРСР #Подарунки