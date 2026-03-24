Заводными игрушками в СССР можно было впечатлить всех. Какими они были и можно ли купить сейчас (фото)

Это "чудо" часто ломалось и заедало

Заводные игрушки в советское время были очень желанным подарком для детей. В СССР был очень ограниченный ассортимент товаров для малышей и эти игрушки, способные двигаться, казались волшебными.

Механические игрушки начинали двигаться после того, как их заводили специальным ключиком. Эти пушистые медвежата, лисички, зайчики или человечки-клоуны были мечтой каждого советского ребенка, пишет absatz.media.

Игрушка оживала после нескольких оборотов ключика. Медведь бил в барабан, цыплята ходили и клевали воображаемое зерно, машинки двигались.

Одной из самых крутых механических игрушек была танцующая пара: мишка в цилиндре и медведица в пышной юбке, кружащие под нехитрую мелодию, звучавшую из механизма.

Заводные игрушки часто дарили на Новый год, когда детям (да и взрослым) так хочется чуда. Однако купить их было непросто, в магазинах игрушки с ключиком мгновенно разбирали, за ними стояли длинные очереди. Стоит отметить, что механические игрушки быстро ломались и часто заедали.

Механические игрушки советского производства можно приобрести и сейчас. Их продают на сайтах коллекционеров, или просто на платформах по продажам бывших в употреблении вещей. Цены зависят от самой игрушки и ее состояния — от 150 до более 1000 гривен.

