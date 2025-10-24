Це вигадали не в СРСР: хто і коли вирішив, що треба переводити годинник і навіщо це потрібно

Цієї неділі Україна переходить на зимовий час

В останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час — 26 жовтня переводимо годинник на годину назад. Ця традиція існує вже багато років і не лише в нашій країні. Однак мало хто знає, коли почали крутити стрілки годинника вперед/назад і хто це придумав.

Переведення годинників в Україні

Перехід на зимовий та літній час в Україні розпочався ще в епоху Радянського союзу. Вперше це сталося у 1981 році і продовжується у незалежній Україні. Переходи позиціонувалися, як спосіб раціональніше використовувати світлу частину доби і економити електроенергію.

Восени 1991 року після того, як Україна здобула незалежність, відбувся перший перехід з "нового літнього" часу на "новий зимовий" час (UTC+2) — годинник був переведений на 1 годину назад.

У 1992 році переходи на літній та зимовий час були затверджені на законодавчому рівні постановою Верховної Ради України. У 2024 році ВР ухвалила законопроект, яким скасовується традиція переведення годинників. Проте вже понад рік цей документ лежить на підписі у президента Зеленського, але так і не підписаний.

Хто вигадав переводити годинник і навіщо це потрібно?

Ідею переходити на сезонний час вигадали не в Радянському союзі, і не в Україні. Ця традиція сягає корінням набагато далі в історію.

Вперше про "економію часу" за рахунок зміни режиму дня заговорив американський політик та винахідник Бенджамін Франклін. Свою ідею він описав в есеї ще у 1784 році. Однак він не пропонував переводити годинник на годину назад і вперед, а наполягав на тому, що потрібно змінювати режим сну та неспання людей.

А от концепція саме з переведенням годинника в 1907 році була запропонована британським будівельником Вільямом Уіллеттом. І першою країною, яка почала практикувати переведення годинників, стала Німеччина.

Це сталося у 1916 році під час Першої світової війни. У той час вважалося, що переходи на зимовий та літній час допоможуть заощаджувати вугілля, яке було потрібне для військових потреб. Незабаром приклад Німеччини перейняли Велика Британія та США.

Головна мета таких сезонних переходів полягала в економії енергоресурсів за рахунок повнішого використання денного світла. Крім того, зміщення світлового дня на вечірній час дозволяє людям довше перебувати на вулиці. Таким чином, після роботи або навчання вони довше знаходяться поза домом, гуляють, подорожують, що позитивно впливає на торгівлю, відпочинок і туризм.

У яких країнах переводять годинник?

Станом на 2025 рік перехід на зимовий та літній час практикують приблизно у 60 країнах світу. Більшість країн у Європі, серед яких Норвегія, Швейцарія та Великобританія. Також сезонне переведення годинника присутнє в деяких штатах Америки та Австралії, Ізраїлі та деяких країнах Близького Сходу та Латинської Америки.

А ось відмовилися від переведення годинників такі країни, як Росія, Туреччина, Білорусь, більша частина Китаю, багато країн Азії та Африки. В Україні та Європейському Союзі також тривають дискусії щодо скасування переведення годинників.

