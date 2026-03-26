Купувати квартиру у старому будинку – ризиковано: 4 моменти, на які треба звернути увагу
Розповідаємо, як виявити підводні камені
Купівля квартири у старому будинку може ховати юридичні та фінансові ризики, які не видно ні при першому огляді, ні навіть при побіжному знайомстві з документами. Навіть якщо папери виглядають бездоганно, за ними можуть стояти приховані співвласники, борги або арешти — і все це здатне перетворити радісну покупку на роки судових суперечок.
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Вибираєте квартиру? Зверніть увагу на ці ознаки – чіткі поради експертів".
Перед будь-якою угодою необхідно звертати увагу на чотири основні моменти:
- Право власності – перевірити, як воно зареєстроване та чи немає "прихованих" власників.
- Борги власника – впевнитися, що на квартирі немає заборгованостей.
- Арешт на майно – переконатися, що на об’єкт не накладено арешт.
- Суттєво занижена ціна – якщо квартира продається приблизно на 10–15% дешевше за ринкову, це має насторожити покупця.
Ціна, що дивно занижена, — не знахідка, а тривожний сигнал. Майже завжди за нею щось стоїть: борги, судові суперечки або проблемний юридичний статус об'єкта. Окремо варто враховувати статус самого будинку: якщо він підлягає реновації або має статус аварійного — отримати фінансування практично неможливо.
Базова формула безпечної угоди — спочатку визначити реальні фінансові можливості — і лише потім обов'язкова юридична перевірка. Дивитися треба не лише на документи, а й на технічний стан будинку, комунікації та щомісячні витрати на утримання. Саме вони перетворюють "дешеву" квартиру на дорогу помилку.
Нагадаємо, аналітик ринку нерухомості Вікторія Берещак порадила не купувати квартири в будинках старше 15 років, оскільки це той рубіж, після якого інженерні системи будинку починають масово зношуватися.