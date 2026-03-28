Не тільки "Христос Воскрес!"? Як вітаються українці на Великдень у різних регіонах

Більшість людей намагається дотримуватись традиційних фраз

В Україні цьогоріч Великдень греко-католики та православні святкуватимуть 12 квітня. Чимало людей знають, що в цей день прийнято по-особливому вітатись. Цікаво, що це привітання може відрізнятись залежно від регіону.

"Телеграф" розповість, як вітаються на Великдень українці в різних регіонах. Зауважимо, що існує універсальне привітання, яке зрозуміють у більшості областей.

На Великдень усім заведено казати "Христос Воскрес!", а відповідати слід "Воістину Воскрес!". Цікаво, що на заході країни, особливо в маленьких містах чи селах, від самої вечірньої служби на передодні свята і ще кілька днів поспіль люди кажуть "Христос Воскрес!". Так вітаються не тільки зі знайомими, а з усіма, кого зустрічають дорогою до церкви чи додому.

Великодній кошик. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На сході та в центрі України такої традиції здебільшого немає, але тут можна почути й дещо видозмінене традиційне привітання. Зокрема на "Христос Воскрес!" іноді відповідають "Справді Воскрес!". Також часто можна почути вітання "З Великоднем!". Хоча переважна більшість людей намагаються дотримуватись традиційних фраз.

До слова, подекуди в західних областях ще можна почути варіант "Христос Воскрес з мертвих!". На нього також слід відповідати "Воістину Воскрес!".

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому супермаркеті вигідніше купувати паски на Великдень.