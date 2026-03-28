Готуйтеся до весілля. 2 знаки китайського гороскопа, на яких чекає пропозиція руки і серця влітку

Вони почують "Вийдеш за мене?"

Літо 2026 року обіцяє стати одним із найспекотніших періодів для щирих зізнань. Енергія Вогняного Коня, під заступництвом якого пройде цей рік, прискорює події та підштовхує до сміливих вчинків.

Згідно з прогнозами астрологів Harmony Jewels, особливу роль відіграє період літнього сонцестояння (21 червня) і молодик 7 липня. Ці дати вважаються енергетично потужними для укладання довгострокових союзів.

Ось два знаки китайського Зодіаку, для яких ці прогнози стануть реальністю:

1. Собака

Для Собак 2026 рік стане часом стабільності та нагороди за відданість. Бувши "духовним союзником" Коня, Собаки відчують неймовірний приплив гармонії в особистому житті. Літо 2026-го стане ідеальним моментом для переходу на новий рівень. Стосунки, побудовані на довірі, отримають логічне завершення у вигляді обручки. Астрологи радять чекати сюрпризу у липні, коли енергія сімейного затишку буде на піку.

2. Тигр

Тигри входять до "трикутника сумісності" з Конем, що робить 2026 рік часом їхнього тріумфу. Якщо раніше у стосунках були вагання, то влітку 2026 року вони зникнуть. Червневе сонцестояння принесе Тиграм як пристрасть, так і рішучість із боку партнера. Сміливі жести та грандіозні заручини стануть головною темою їхнього літа. Це ідеальний період для тих, хто мріє про яскраву пропозицію під час подорожі чи на природі.