Одна з найзагадковіших риб потрапила на гачок українця: чим особлива (фото)
Цю істоту важко помітити та спіймати
Українському рибалці вдалося виловити одну з незвичайних і маловивчених прісноводних риб — лина. Вона відома своєю унікальною здатністю змінювати колір прямо на повітрі.
Відповідне фото опублікували у Facebook-спільноті "Рибалка Рівненщини".
Лин зазвичай мешкає в спокійних водоймах — ставках, озерах і поточних річках і, як правило, тримається біля дна, тому його помітити, а тим більше зловити — рідкість.
Рибина на фото має розмір приблизно з півтори долоні. На жаль, автор публікації не назвав місце та не розповів подробиці вдалої риболовлі.
Чому лин змінює колір
Лин (Tinca Tinca) є рибою сімейства коропових, яка мешкає у прісноводних водоймах Європи та Азії. Її одразу можна впізнати завдяки зелено-золотистому забарвленню, яке допомагає маскуватися серед водної рослинності. Тіло лина вкрите дрібною, щільно прилеглою лускою, а плавці мають округлу форму, що надає йому унікального вигляду.
Цікаво, що лин має унікальну здатність змінювати забарвлення залежно від умов проживання. У каламутних водоймах його луска стає темнішою, а в чистих і світлих — набуває золотистого відтінку. Це робить його ще більш загадковим та цікавим для спостереження, пише Fishing Blog.
Як ще називають цю рибу
Хоча більшість українців називають цю рибу лин або линок (зменшувально-пестлива назва), вона має ще кілька імен, які є діалектними або архаїчними.
- Циганська риба – цю назву лин отримав саме через те, що його луска темна, а на повітрі "линяє" і змінює колір;
- Риба-лікар – народне прізвисько, що виникло на основі легенд, згідно з якими слиз лина має цілющі властивості та лікує хвороби;
- Конюх – назву вживають переважно на Поліссі: на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Вона зʼявилася через те, що ця риба дуже малорухлива і ніби "пасеться" на одному підводному лузі протягом усього літа.
- Мірошник – старий діалектизм, який рибалки використовували в деяких регіонах. Походження цього варіанту невідоме.
Особливості поведінки конюха
Лин воліє триматися в тихих, зарослих м’якою підводною рослинністю, затоках річок, старицях, протоках зі слабкою течією. Добре почувається в озерах, великих ставках, зарослих по берегах очеретом і осокою. Зазвичай веде поодинокий, малорухливий спосіб життя. Тримається біля дна, серед чагарників, уникаючи яскравого світла. Невимогливий до концентрації кисню у воді, що дозволяє йому жити там, де багато інших видів вижити не можуть.
Температура води грає ключову роль у житті конюха. Він найбільш активний за температури від 15 до 25 градусів Цельсія. У холодну пору року циганська риба заривається в мул і впадає в сплячку, що дозволяє їй переживати суворі зими. Така поведінка робить її унікальною серед інших прісноводних риб.
Лин має довжину 20-40 см, може досягати 70 см із вагою до 7,5 кілограм.
