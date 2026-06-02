Одна з найзагадковіших риб потрапила на гачок українця: чим особлива (фото)

Цю істоту важко помітити та спіймати

Українському рибалці вдалося виловити одну з незвичайних і маловивчених прісноводних риб — лина. Вона відома своєю унікальною здатністю змінювати колір прямо на повітрі.

Відповідне фото опублікували у Facebook-спільноті "Рибалка Рівненщини".

Лин зазвичай мешкає в спокійних водоймах — ставках, озерах і поточних річках і, як правило, тримається біля дна, тому його помітити, а тим більше зловити — рідкість.

Лин. Фото: Facebook

Рибина на фото має розмір приблизно з півтори долоні. На жаль, автор публікації не назвав місце та не розповів подробиці вдалої риболовлі.

Чому лин змінює колір

Лин (Tinca Tinca) є рибою сімейства коропових, яка мешкає у прісноводних водоймах Європи та Азії. Її одразу можна впізнати завдяки зелено-золотистому забарвленню, яке допомагає маскуватися серед водної рослинності. Тіло лина вкрите дрібною, щільно прилеглою лускою, а плавці мають округлу форму, що надає йому унікального вигляду.

Цікаво, що лин має унікальну здатність змінювати забарвлення залежно від умов проживання. У каламутних водоймах його луска стає темнішою, а в чистих і світлих — набуває золотистого відтінку. Це робить його ще більш загадковим та цікавим для спостереження, пише Fishing Blog.

Лин. Фото: Вікіпедія

Як ще називають цю рибу

Хоча більшість українців називають цю рибу лин або линок (зменшувально-пестлива назва), вона має ще кілька імен, які є діалектними або архаїчними.

Циганська риба – цю назву лин отримав саме через те, що його луска темна, а на повітрі "линяє" і змінює колір;

– цю назву лин отримав саме через те, що його луска темна, а на повітрі "линяє" і змінює колір; Риба-лікар – народне прізвисько, що виникло на основі легенд, згідно з якими слиз лина має цілющі властивості та лікує хвороби;

– народне прізвисько, що виникло на основі легенд, згідно з якими слиз лина має цілющі властивості та лікує хвороби; Конюх – назву вживають переважно на Поліссі: на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Вона зʼявилася через те, що ця риба дуже малорухлива і ніби "пасеться" на одному підводному лузі протягом усього літа.

– назву вживають переважно на Поліссі: на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Вона зʼявилася через те, що ця риба дуже малорухлива і ніби "пасеться" на одному підводному лузі протягом усього літа. Мірошник – старий діалектизм, який рибалки використовували в деяких регіонах. Походження цього варіанту невідоме.

Лин. Фото: Вікіпедія

Особливості поведінки конюха

Лин воліє триматися в тихих, зарослих м’якою підводною рослинністю, затоках річок, старицях, протоках зі слабкою течією. Добре почувається в озерах, великих ставках, зарослих по берегах очеретом і осокою. Зазвичай веде поодинокий, малорухливий спосіб життя. Тримається біля дна, серед чагарників, уникаючи яскравого світла. Невимогливий до концентрації кисню у воді, що дозволяє йому жити там, де багато інших видів вижити не можуть.

Температура води грає ключову роль у житті конюха. Він найбільш активний за температури від 15 до 25 градусів Цельсія. У холодну пору року циганська риба заривається в мул і впадає в сплячку, що дозволяє їй переживати суворі зими. Така поведінка робить її унікальною серед інших прісноводних риб.

Лин має довжину 20-40 см, може досягати 70 см із вагою до 7,5 кілограм.

Лин. Фото: Вікіпедія

