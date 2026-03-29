У Дніпрі спочатку задощить, а потім прийде літнє тепло: прогноз погоди на два тижні

Синоптики попередили про погодні гойдалки

У Дніпрі протягом найближчих двох тижнів очікується мінлива весняна погода з поступовим підвищенням температури, як влітку.

Однак не все так райдужно, адже синоптики перед тим прогнозують ще затяжні дощі. Про прогноз погоди детальніше розповіли у "Мeteo".

Кінець березня у Дніпрі буде дощовим і хмарним. Вдень температура триматиметься на рівні +13…+18 °C, вночі — близько +9…+10 °C. Найтепліше очікується 29 березня.

На початку квітня також можливі короткі дощі, але загалом буде доволі тепло. Без опадів пройде лише 2 квітня. У цей період вдень повітря прогріватиметься до +16 °C, а вночі — до +6 °C.

Дощі затримаються 5 та 7 квітня. Водночас із 8 квітня погода помітно покращиться — стане ще тепліше і буде більше сонячних днів. Температура може піднятися до +18…+21 °C, тобто відповідатиме здебільшого літнім показникам.

Коли зіпсується погода у місті. Фото: Мeteo

Якої погоди чекати українцям у перші дні квітня

На початку квітня в Україні очікується тепла, але нестійка погода: вдень температура коливатиметься від +6 до +18 °C, однак періодично проходитимуть дощі, місцями з грозами, про це розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Синоптики зазначають, що потепління буде недовгим через вплив холодних повітряних мас зі Скандинавії, тому можливі короткочасні похолодання, особливо в гірських районах, де вночі температура може опускатися до +3 °C.

