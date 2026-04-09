В цветах главного конкурента: каким мог бы быть новый "АТБ" (фото)

Сеть хотят превратить в "уютное пространство"

Украинец разработал и представил проект визуальной трансформации сети супермаркетов "АТБ", предложив полностью отказаться от традиционной серо-синей палитры в пользу "теплых" цветов. По его словам, основная идея концепта заключается в превращении бренда из жесткого дисконтера в дружелюбный семейный магазин с помощью мягких форм и обновленной стратегии коммуникации.

Об этом Виктор Сопрук написал в сети Тредс. Там мужчина поделился фото, как видит обновленный логотип.

Отказ от "тревожных" цветов

Автор проекта считает нынешний стиль ритейл-гиганта устаревшим и "агрессивным". По его мнению, резкие контрасты и острые углы в существующем логотипе могут подсознательно вызвать у покупателей чувство тревоги.

Фото — Виктор Сопрук в сети Тредс

Как он пишет в карточке своего проекта, новая концепция базируется на стратегии "мягких форм".

Дизайнер предлагает отказаться от синего цвета в пользу оранжевого, теплого желтого и белого. Вместо привычных острых букв в названии появятся мягкие и плавные линии. Также для обновленного бренда выбрали закругленный шрифт, подчеркивающий открытость магазина. Все эти изменения призваны вызывать ассоциации с домашним уютом.

Главным героем стала желтая корзина с приветливым лицом и тонкими черными ручками и ножками. Также дизайнер разработал фирменный шопер: ярко-оранжевую сумку с желтыми ручками, украшенную большим изображением этого персонажа.

Что пишут украинцы

Реакция аудитории на подобную инициативу оказалась неоднозначной. Часть пользователей одобрительно восприняла идею, отметив, что тёплые солнечные цвета выглядят приятно, не "режут" глаз и создают положительное впечатление на рекламных носителях. Сторонники концепта считают, что отказ от агрессивных контрастов делает бренд более современным и дружелюбным.

В то же время многие раскритиковали предложенный дизайн из-за потери узнаваемости. Люди отмечают, что оранжевая гамма слишком напоминает визуальный стиль конкурентов, таких как "Сильпо", "Аврора" или "Копейка". Также звучат мнения, что нынешняя айдентика АТБ уже стала частью культурного кода, поэтому радикальное изменение цвета и шрифтов может лишить сеть ее уникального характера и сделать маркет похожим на обычный магазин формата "все от 5 гривен".

