Вербна неділя вже на порозі: що варто встигнути зробити, щоб не "проспати" рік

Перед святом треба очистити не лише простір

Вербна неділя — це не просто про гілочки й святкову службу. У народній традиції цей день вважається своєрідною "точкою перезапуску" перед Великоднем. Якщо проігнорувати старі звичаї — можна, як мінімум, втратити шанс на спокійний рік.

Наші предки ставилися до цього дуже серйозно і дотримувалися усіх заборон та "правил". "Телеграф" вирішив розповісти, що потрібно встигнути зробити до Вербної неділі, щоб провести весь наступний рік вдало.

Що треба зробити перед Вербною неділею

Очистити простір — і не тільки для естетики

За повір’ями, до Вербної неділі варто навести лад у домі — викинути зайве, позбутися мотлоху, перебрати речі. Йдеться не про ідеальний інтер’єр— вважалося, що разом із пилом з оселі "вимітається" застій і проблеми. Особливо звертали увагу на кути та підвіконня — місця, де "збирається" енергія.

Прибрана квартира.

Не просто купити вербу — а принести її з наміром

Освячена верба — головний символ дня. Проте її не можна брати "на автоматі". За прикметами, гілки потрібно обирати свідомо — без пошкоджень, живі, гнучкі. Вважалося, що така верба "працює" як оберіг — захищає дім від негараздів.

Встигнути попросити пробачення

До Вербної неділі намагалися закрити конфлікти. У народі вірили, що з образами входити у Великодній тиждень — погана ідея. Це не про містику, а про банальну психологію — старі сварки мають властивість "фонити" довше, ніж здається.

Дівчина просить вибачення у мами.

Починати нові справи

Цікаво, але наші предки не радили запускати щось масштабне напередодні Вербної неділі. Це період завершення, а не старту. Вважалося, що нові справи "підвиснуть" або не дадуть результату.

Закрити фінансові "хвости"

У народі вірили — входити у святковий період із боргами — тягнути їх за собою весь рік. Тому до Вербної неділі намагалися віддати хоча б частину позиченого або не брати нових грошей.

