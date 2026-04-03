Ніяких вішаків? Українка показала, як правильно зберігати светр в шафі (відео)

З приходом весни та тепла чимало людей ховають в шафи теплі светри. Однак не всі знають, як їх правильно зберігати.

Як зазначила українка в Тік Ток, є два способи, які не нашкодять одягу. Адже тривале зберігання може погано вплинути на форму светра, особливо якщо він з натуральної тканини.

Одним з найкращих варіантів буде зберігання у складеному вигляді на полиці або в шухляді. Цей спосіб зарадить деформації та розтягуванню тканини. Однак й тут слід дотримуватись простих правил: у шафі завжди має бути сухо, ніякої вологи чи плісняви. Також на низ треба складати важчі светри, а на верх легші.

Якщо ж все ж є бажання повісити одяг на вішак, це не треба робити у класичний спосіб. Адже тоді в ділянці плечей утворяться горбики, які буде важко виправити, а сама тканина розтягнеться до низу під своєю вагою. Тому слід скласти одяг навпіл, як показано на фото, та протягнути в утворений кут (між тулубом та рукавами) вішак. Далі рукава заправити у вішак. Таким чином светр не заламуватиметься, а плечі не деформуватимуться.

Як вішати светр на вішак

Зауважимо, що перед зберіганням светри обов'язково треба випрати, оскільки бруд приваблює міль. Найкраще зберігати їх у сухому прохолодному місці, у тканинних чохлах або пластикових контейнерах, додавши захист від молі (лаванду, кедр).

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб наступної зими пуховик виглядав як новий.