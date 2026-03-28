Знадобляться лише дві речі: з цим лайфхаком ваш пуховик наступної зими виглядатиме як новий

На вулиці вже Весна і зимові речі потрібно вже готувати до зберігання на наступний сезон. Однією з "найвередливіших" з таких є пуховик, оскільки після прання його наповнювач збивається і псує зовнішній вигляд.

Проте є прості лайфхаки, які допоможуть швидко повернути речі її первозданний тонус. В соцмережі ТікТок розповіли, що після цього пуховик чудово зберігатиметься до наступного холодного сезону.

Як правильно прати пуховик

Жінка радить вивернути пуховик на внутрішню сторону та застебнути всі замки перед пранням. Щоб пух залишався пухким, у барабан пральної машини варто покласти два-три чистих тенісних або спеціальних м’ячиків — вони допомагають розпушувати пух під час прання.

Також важливо використовувати рідкий пральний засіб у вигляді гелю, без кондиціонера. У пральній машині найкраще обирати делікатний режим або спеціальний режим для пухових виробів з температурою близько 20 градусів і швидкістю обертання до 800 обертів.

Як сушити пуховик

Сушити пуховик потрібно лише в горизонтальному положенні. Після висихання знадобляться всього дві речі: побутовий фен та щітка для волосся або тремпель для одягу.

Увімкнувши холодне повітря та направивши фен всередину пуховика, легкими ударами слід "простукати" спину, плечі та рукава. Завдяки цьому можна зекономити час та нерви, а річ виглядатиме як нова.

Після висихання пуховик слід деліатно простукати, щоб вспушити наповнювач

