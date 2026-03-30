Рус

Прибрати пил надовго і без дорогої хімії: які два засоби додати у воду (відео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Завдяки цьому засобу прибирання стане ефективнішим Новина оновлена 30 березня 2026, 22:17
Завдяки цьому засобу прибирання стане ефективнішим. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей лайфхак довів свою ефективність на практиці

Прибирання в квартирі може бути дуже виснажливим. Особливо, якщо справа доходить до протирання меблів від пилу.

Проте є простий спосіб зробити його простішим та ефективнішим. Українка поділилась в ТікТок лайфхаком, який допоможе полегшити цю справу.

Як приготувати "диво" розчин

Дівчина розповіла, що для приготування чистячого засобу необхідні лише три компоненти. Це зокрема:

  • 500 мл теплої води;
  • 1 ложка гліцерину;
  • 2-3 краплі йоду.

Потім це все потрібно ретельно перемішати. Після чого можна сміливо братись за справу.

@sizovasofiaa Як прибирати пил рідше та ефективніше?🤭 📌500 мл теплої води 📌 1 ложка 🥄 гліцерину 📌 2-3 краплі йоду Гліцерин робить тонкий захисний шар і пилюка просто не осідає. А йод класно дизинфікує поверхню.

Як прибрати пил з поверхонь

За словами дівчини, цей простий засіб дозволить зберегти сили і не витирати пил щодня. Гліцерин створює тонкий захисний шар і пилюка просто не осідає. А йод відмінно дизинфікує поверхні. Так само гліцерин можна додати у воду під час миття підлоги. Поверхня залишатиметься чистою довше, а також буде менше слідів і розводів. Також цим розчином можна легко мити вікна. Спочатку можна пройтись звичайною ганчіркою. А "закріпити" результат потрібно буде паперовими рушниками. Блиск і чистота вікнам забезпечена.

Дівчина використовує цей засіб на всіх поверхнях
Дівчина використовує цей засіб на всіх поверхнях. Фото Скріншот

Теги:
#Поради #Прибирання #Гліцерин #Пил #Лайфхак