Прибрати пил надовго і без дорогої хімії: які два засоби додати у воду (відео)
Цей лайфхак довів свою ефективність на практиці
Прибирання в квартирі може бути дуже виснажливим. Особливо, якщо справа доходить до протирання меблів від пилу.
Проте є простий спосіб зробити його простішим та ефективнішим. Українка поділилась в ТікТок лайфхаком, який допоможе полегшити цю справу.
Як приготувати "диво" розчин
Дівчина розповіла, що для приготування чистячого засобу необхідні лише три компоненти. Це зокрема:
- 500 мл теплої води;
- 1 ложка гліцерину;
- 2-3 краплі йоду.
Потім це все потрібно ретельно перемішати. Після чого можна сміливо братись за справу.
@sizovasofiaa Як прибирати пил рідше та ефективніше?🤭 📌500 мл теплої води 📌 1 ложка 🥄 гліцерину 📌 2-3 краплі йоду Гліцерин робить тонкий захисний шар і пилюка просто не осідає. А йод класно дизинфікує поверхню. #лайфхак #прибирання #пил #чистота #порада #ідея #корисно ♬ оригінальний звук - Сізова Софія
Як прибрати пил з поверхонь
За словами дівчини, цей простий засіб дозволить зберегти сили і не витирати пил щодня. Гліцерин створює тонкий захисний шар і пилюка просто не осідає. А йод відмінно дизинфікує поверхні. Так само гліцерин можна додати у воду під час миття підлоги. Поверхня залишатиметься чистою довше, а також буде менше слідів і розводів. Також цим розчином можна легко мити вікна. Спочатку можна пройтись звичайною ганчіркою. А "закріпити" результат потрібно буде паперовими рушниками. Блиск і чистота вікнам забезпечена.
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо їжа прилипає до сковорідки. Чи варто використовувати оцет і що працює насправді в такому випадку.