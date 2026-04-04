Де та як заправитися в рази дешевше: простий спосіб зекономити

У мережі поділились дієвим лайфхаком

Здорожчання цін на пальне змушує українців шукати різні способи, як зекономити на його покупці. До прикладу, на деяких АЗС діють своєрідні бонусні карти зі знижками.

Як розповіла українка у Threads, на заправках "ОККО" можна зекономити чимало грошей. Для цього треба через сайт або додаток Fishka купувати пальне онлайн.

Тобто клієнт замовляє пальне за ціною з порталу, приходить на АЗС, де купує його по цій вартості. Також за цією програмою лояльності накопичуються бонуси, які згодом можна списати та знизити ціну бензину чи дизеля.

"Лайфхак, як купити пальне не виходячи з дому по старій ціні. Заходите в Fishka (це "Окко"), купляєте літри по тій ціні, що зараз, і можете ними заправитись навіть тоді, коли пальне буде по 80 (не дай Боже) ціні", — пише користувачка.

Як купити пальне дешевше на Окко

Зауважимо, що Fishka на "ОККО" — це програма лояльності, яка дозволяє накопичувати бали за пальне, каву, їжу та товари на заправках, а потім витрачати їх на знижки (кешбек) або товари. Вона працює через мобільний додаток або пластикову картку, дозволяючи отримувати знижки до 1 грн/л на пальне та 3% на товари в кафе.

У коментарях українці також ділились своїми лайфхаками та порадами, як зекономити на заправці. Хтось радив купувати талони зі знижками та користуватись ними. Люди писали:

Купуєте талони зі знижкою і заправляєтесь по талонам.

Зекономили дві кави.

Зверніть увагу, при покупці літрів в гаманець Fishback не нараховується. Куплені літри зберігаються.

