Где и как заправиться в разы дешевле: простой способ сэкономить

В сети поделились рабочим лайфхаком

Подорожание цен на горючее заставляет украинцев искать разные способы, как сэкономить на его покупке. К примеру, на некоторых АЗС действуют своеобразные бонусные карты со скидками.

Как рассказала украинка в Threads, на заправках "ОККО" можно сэкономить немало денег. Для этого нужно через сайт или приложение Fishka покупать горючее онлайн.

То есть клиент заказывает горючее по цене с портала, приходит на АЗС, где покупает его по этой стоимости. Также по этой программе лояльности накапливаются бонусы, которые можно списать и снизить цену бензина или дизеля.

"Лайфхак, как купить горючее не выходя из дома по старой цене. Заходите в Fishka (это "Окко"), покупаете литры по той цене, что сейчас, и можете ими заправиться даже тогда, когда горючее будет по 80 (не дай Бог) цене", — пишет пользователь.

Как купить топливо дешевле на Окко

Отметим, что Fishka на "ОККО" — это программа лояльности, которая позволяет накапливать баллы за горючее, кофе, еду и товары на заправках, а затем тратить их на скидки или товары. Она работает через мобильное приложение или пластиковую карту, позволяя получать скидки до 1 грн/л на горючее и 3% на товары в кафе.

В комментариях украинцы также делились своими лайфхаками и советами, как сэкономить на заправке. Кто-то советовал покупать талоны со скидками и пользоваться ими. Люди писали:

Покупаете талоны со скидкой и заправляетесь по талонам.

Сэкономили два кофе.

Обратите внимание, при покупке литров в кошелек Fishback не начисляется. Купленные литры сохраняются.

