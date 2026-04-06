Притягнете негаразди і чужі проблеми: що суворо заборонено робити у Страсний понеділок 6 квітня

У понеділок перед Великоднем стартує найсуворіший і водночас найглибший період церковного року — Страсний тиждень. Перший його день називають Великим або Страсним понеділком, і в 2026 році він припадає на 6 квітня.

Цього дня віряни згадують одразу кілька важливих біблійних сюжетів. Зокрема, історію праведного Йосипа, якого продали в рабство рідні брати. У християнській традиції він вважається прообразом Ісуса Христа.

Також згадується епізод, коли Христос прокляв безплідну смоківницю — дерево, яке мало вигляд живого, але не приносило плодів. Символ прозорий — зовнішня "правильність" без внутрішнього змісту нічого не варта.

Традиції Страсного понеділка

В українській традиції Великий понеділок — це день наведення порядку. Причому не лише в домі, а й у голові. Люди починають генеральне прибирання перед Великоднем, позбавляються зайвого, виносять старі речі, миють вікна. Вважається, якщо саме цього дня добре прибрати господарство, рік буде "чистим" — без великих втрат і сварок.

Що не можна робити у Страсний понеділок

Залишати воду "стояти" на ніч . Вірили, що "мертва вода" притягує втому і негаразди;

. Вірили, що і негаразди; різко змінювати плани — якщо цього дня раптово передумати або зірвати домовленості — "дорога зіб’ється" і все далі піде криво;

— якщо цього дня раптово передумати або зірвати домовленості — і все далі піде криво; носити чужі речі — разом із чужою річчю можна "підчепити" чужі проблеми ;

— разом із чужою річчю можна ; стригти волосся — воно сприймалося як символ сили та енергії. Підстрижеш у Великий понеділок — "обріжеш" ресурс перед важливим тижнем;

— воно сприймалося як символ сили та енергії. Підстрижеш у Великий понеділок — перед важливим тижнем; вживати м'ясні, молочні страви, яйця та рибу — починається найсуворіший період Великого посту.

