Гайстер, боцян та не лише. Якого дуже відомого птаха так називають в Україні

Лелеки в Україні здавна вважалися символом благословіння, в різних областях їх називають по-своєму

Українська мова дуже різноманітна та різниться залежно від регіону. Наприклад лелека має дуже багато назв, які знають не всі.

"Телеграф" розповідає, як ще в Україні називають цих птахів та звідки пішли ці назви. Слово "лелека" має південне походження: воно відповідає кримсько-татарському LÄILÄK.

У різних місцевостях України лелек також називають чорногуз, бузько, бусол, гайстер, боцян. Проте найбільш поширені в Україні — лелека та чорногуз. "Чорногуз" це давня українська назва цих птахів. Воно складається з двох частин — "чорне" та "гузно" (стародавнє слово, яке означає задню частину тіла, зокрема зад, сідниці). Передня частина тіла лелеки біла, а задня — чорна, звідси й така назва, розповіли на Facebook-сторінці Інституту мовознавства імені O.O.Потебні НАН України.

Лелека з пташенятами

Хоча обидва слова — чорногуз та лелека, означають одного й того самого птаха, вони мають дещо різне забарвлення. "Лелека" — слово, оповите поезією та символізмом, це своєрідний символ родинних зв'язків та вірності.

Інші назви — бузько, бусол, гайстер, боцян, більш вживані у західній частині України. Наприклад назва "боцян" співзвучна з польським Bocian (лелека).

Назва "гайстер" також поширена в західних регіонах нашої країни. Слово походить від німецької назви Heister "сорока". В польській мові теж є слово Hajster, воно означає "сіра чапля" та також бере початок у німецькій мові.

