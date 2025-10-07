Гайстер, боцян та не лише. Якого дуже відомого птаха так називають в Україні
Лелеки в Україні здавна вважалися символом благословіння, в різних областях їх називають по-своєму
Українська мова дуже різноманітна та різниться залежно від регіону. Наприклад лелека має дуже багато назв, які знають не всі.
"Телеграф" розповідає, як ще в Україні називають цих птахів та звідки пішли ці назви. Слово "лелека" має південне походження: воно відповідає кримсько-татарському LÄILÄK.
У різних місцевостях України лелек також називають чорногуз, бузько, бусол, гайстер, боцян. Проте найбільш поширені в Україні — лелека та чорногуз. "Чорногуз" це давня українська назва цих птахів. Воно складається з двох частин — "чорне" та "гузно" (стародавнє слово, яке означає задню частину тіла, зокрема зад, сідниці). Передня частина тіла лелеки біла, а задня — чорна, звідси й така назва, розповіли на Facebook-сторінці Інституту мовознавства імені O.O.Потебні НАН України.
Хоча обидва слова — чорногуз та лелека, означають одного й того самого птаха, вони мають дещо різне забарвлення. "Лелека" — слово, оповите поезією та символізмом, це своєрідний символ родинних зв'язків та вірності.
Інші назви — бузько, бусол, гайстер, боцян, більш вживані у західній частині України. Наприклад назва "боцян" співзвучна з польським Bocian (лелека).
Назва "гайстер" також поширена в західних регіонах нашої країни. Слово походить від німецької назви Heister "сорока". В польській мові теж є слово Hajster, воно означає "сіра чапля" та також бере початок у німецькій мові.
