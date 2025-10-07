Лелеки можуть з помсти спалити хату? Фахівець розповів про гарну пам'ять птахів

Здавна українці вірили, що того, хто завдасть шкоди лелекам, спіткають неприємності

Існує легенда, що лелеки пам'ятають тих, хто завдав їм шкоди, та нібито навіть можуть помститися їм — спалити хату. Фахівець розповів, чи дійсно це так.

Орнітолог Василь Костюшин в розмові з "Телеграфом" сказав, що, на його думку, спалити хату з помсти птахи не можуть. Втім, без сумніву добре пам'ятають своїх кривдників.

Він проілюстрував цю здатність на прикладі інших птахів — воронів. Їхні пташенята залишають гнізда, коли ще не вміють впевнено літати. За словами орнітолога, він особисто мав досвід, коли батьки-ворони образилися на нього через своє пташеня, що було на землі.

Зльоток (пташеня) ворони

Птахи не атакували чоловіка, але підняли великий галас. Ще протягом місяця, коли орнітолог проходив тими місцями у лісі, ворони кричали та "бісилися". Отже, ворони дуже добре запам'ятовують своїх кривдників, зазначив фахівець. Лелеки, на його думку, так само.

Я думаю, лелеки так само запам'ятовують, але навряд чи вони щось будуть знищувати. Це, я думаю казки, такі вже перебільшення. Хоча, я думаю, що вони дуже добре пам'ятають і будуть більш обережними Василь Костюшин

Українці вважають лелек, що оселилися на будинку, хорошим знаком

Здавна в Україні до лелек ставилися з особливим теплом, вважалося, що ці птахи приносять щастя і добробут господарям хати, де оселилися. Проте людині, яка образить лелек, зруйнує їхнє гніздо, чи зашкодить лелеченятам, не позаздриш — кажуть, що лелека помститься страшною карою. Птах принесе в дзьобі гілку, що палає, та підпалить хату кривдника, спаливши все, що він має, дотла.

