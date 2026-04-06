"Єврейські кучки" готують сюрприз: Київ може накрити хвиля негоди перед Великоднем

Марина Іщенко
Столицю можуть накрити навіть рясні опади. Фото Колаж "Телеграф"

Зимові речі не варто ховати у шафи

Киянам варто тримати парасольки напоготові. Тиждень перед Великоднем принесе зі собою традиційне весняне похолодання, яке в народі часто пов’язують із періодом "єврейських кучок".

Прогноз погоди, який дає Укргідрометцентр обіцяє бути мінливим, вологим та по-справжньому "примхливим". "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати киянам.

Чого чекати найближчими днями

Вже сьогодні, 6 квітня, мешканці столиці відчують зміну настрою природи. Температурні показники вдень ще сягнуть позначки +12°C, проте сонце дедалі частіше ховатиметься за хмарами. Синоптики попереджають, що ближче до вечора можливий невеликий дощ, який стане передвісником затяжної негоди.

Погода у Києві 6-12 квітня

Температурне "піке" у вівторок та середу

Вівторок та середа, 7 та 8 квітня, продовжать тенденцію на поступове зниження температури. Нічні показники опустяться до +3…+4°C, а вдень киянам не варто розраховувати на тепло вище за +8…+9°C. Опади у вигляді дощу супроводжуватимуть місто протягом обох днів, створюючи типову атмосферу вогкої та непривітної весни.

Найскладніші дні тижня

Найбільш непривітними стануть четвер та п’ятниця. 9 та 10 квітня стовпчики термометрів вдень покажуть лише +6°C. На фоні постійної вологості та вітру така температура відчуватиметься значно нижчою, майже морозною.

Що буде на вихідних

Ближче до вікенду природа нарешті почне змінювати гнів на милість. У суботу, 11 квітня, хоча вночі все ще буде доволі холодно (близько +2°C), вдень повітря прогріється до +9°C.

Неділя, 12 квітня, обіцяє стати найтеплішим днем тижня. Сонце частіше проглядатиме крізь хмари, а термометри нарешті зафіксують приємні +11°C. Втім, повністю розслаблятися не варто — ймовірність локальних дощів зберігатиметься до самого вечора.

