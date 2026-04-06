Укр

"Еврейские кучки" готовят сюрприз: Киев может накрыть волна непогоды перед Пасхой

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Столицу могут накрыть даже обильные осадки.

Зимние вещи не стоит прятать у шкаф

Киевлянам следует держать зонтики наготове. Неделя перед Пасхой принесет с собой традиционное весеннее похолодание, которое в народе часто связывается с периодом "еврейских кучек".

Прогноз погоды, который дает Укргидрометцентр, обещает быть изменчивым, влажным и по-настоящему "капризным". "Телеграф" подробнее расскажет, чего ждать киевлянам.

Чего ждать в ближайшие дни

Уже сегодня, 6 апреля, жители столицы ощутят смену настроения природы. Температурные показатели днем еще достигнут отметки +12°C, однако солнце все чаще будет прятаться за облаками. Синоптики предупреждают, что к вечеру возможен небольшой дождь, который станет предвестником затяжной непогоды.

Погода в Киеве 6-12 апреля

Температурное "пике" во вторник и среду

Вторник и среда, 7 и 8 апреля, продолжат тенденцию постепенного снижения температуры. Ночные показатели опустятся до +3…+4°C, а днем киевлянам не стоит рассчитывать на тепло выше +8…+9°C. Осадки в виде дождя будут сопровождать город в течение обоих дней, создавая типичную атмосферу сырой и неприветливой весны.

Самые сложные дни недели

Наиболее неприветливыми станут четверг и пятница. 9 и 10 апреля столбики термометров днем покажут лишь +6°C. На фоне постоянной влажности и ветра такая температура будет значительно ниже, почти морозной.

Что будет на выходных

Ближе к уик-энду природа наконец-то начнет менять гнев на милость. В субботу, 11 апреля, хотя ночью все еще будет достаточно холодно (около +2°C ), днем воздух прогреется до +9°C.

Воскресенье, 12 апреля, обещает стать самым теплым днем недели. Солнце будет чаще просматриваться сквозь облака, а термометры наконец-то зафиксируют приятные +11°C. Впрочем, полностью расслабляться не стоит – вероятность локальных дождей будет сохраняться до самого вечера.

Теги:
#Киев #Погода #Прогноз