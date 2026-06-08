"Ненормально". Відомий лікар заявив про тривожні симптоми у Трампа (відео)

Лідер Білого дому все частіше засинає перед камерами

Стан здоров’я президента США Дональда Трампа знову привернув увагу фахівців. На відео, на яких американський лідер засинає під час публічних заходів, звернув увагу відомий лікар.

Фахівець із громадської охорони здоров’я та медичний аналітик Він Гупта в інтерв’ю Meidas Touch заявив, що подібну поведінку не можна вважати нормальною. Гупта зазначив, що як фахівець він стурбований подібними епізодами і вважає за необхідне з’ясувати їхні причини.

Він наголосив, що не вважає подібні випадки звичайним наслідком похилого віку (14 червня Трампу виповниться 80 років). На думку лікаря, пояснювати денне засипання виключно віком не можна, оскільки подібному стану зазвичай є медичні причини.

Нам потрібно зрозуміти, чому людина так сильно хоче спати протягом кількох періодів часу протягом дня. Це ненормально Він Гупта

Крім того, Гупта припустив, що Трамп може мати невиявлений розлад сну, зокрема апное. Він також звернув увагу на вагу президента, заявивши, що надмірна маса тіла може бути одним із факторів ризику подібних порушень.

Dr. Vin Gupta: We need to understand why Trump is so sleepy for multiple periods throughout the daytime hours. That’s not normal.



He is falling asleep in front of the camera repeatedly.



And I worry: Does he have a sleep disorder? Does he have sleep apnea? He’s clearly… — Acyn (@Acyn) June 6, 2026

При цьому Гупта не ставив Трампу офіційного діагнозу і не подав медичних документів, що підтверджують його припущення. Його коментарі мали оцінювальний характер і ґрунтувалися на публічно доступних відеозаписах.

Це вже не перший випадок, коли поведінка Трампа викликає обговорення в соціальних мережах. У квітні нинішнього року у мережі активно поширювалося відео з публічного заходу, на якому президент США був сплячим під час пресконференції.

Фото: Yahoo

Раніше, 19 лютого, користувачі соцмереж також припустили, що Трамп заснув під час першого засідання очолюваної ним Ради миру, що відбулася в Інституті миру США у Вашингтоні. Крім того, схожий епізод стався у грудні 2025 року, коли американський лідер задрімав під час офіційного заходу перед телекамерами.