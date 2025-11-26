Ціни на шинні готелі б'ють рекорди: скільки доведеться викласти за сезонне зберігання гуми

Українські шинні сервіси диктують нові правила гри

З настанням холодів перед власниками авто постає звична дилема: куди подіти літню гуму на наступні пів року. Балкон заповнений, у під'їзді не залишиш, а металевий гараж-вагончик виявляється гіршим варіантом, ніж здається на перший погляд. Залишається один вихід – здати шини на сезонне зберігання у спеціалізований сервіс, але ціни на цю послугу наприкінці 2025 року змушують серйозно замислитися.

Скільки коштує зберігання шин на складах, які фактори впливають на вартість, чому вдома легко можна зіпсувати взуття для авто, і як не втратити свої колеса через заборгованість, розповідає "Телеграф".

Ціновий шок у шинних готелях: скільки коштує залишити колеса на зберігання

Скільки коштує залишити шини на зберігання

Вартість сезонного зберігання шин у 2025 році залежить від кількох чинників: діаметра покришок, наявності дисків, регіону та конкретного сервісу. За середньостатистичними розцінками одна шина без диска обходиться у 50-70 гривень на місяць. Комплект із чотирьох штук коштує від 200 до 260 гривень щомісяця. Якщо порахувати річну вартість, виходить від 2400 до 3120 гривень лише за зберігання самих покришок.

Коли мова йде про шини на дисках, рахунки зростають ще суттєвіше. Один диск додає до вартості 20-45 гривень на місяць залежно від сервісу. Тобто зібране колесо може коштувати до 115 гривень щомісяця. Комплект із чотирьох коліс на дисках обходиться від 200 до 280 гривень на місяць, а за рік сума сягає 2400-2880 гривень.

Діаметр шин також грає вирішальну роль. Маленькі покришки, діаметром від 13 до 16 дюймів, зазвичай зберігаються за 180 гривень на місяць за комплект без дисків або за 200 гривень з дисками. Шини від 17 до 19 дюймів коштують 200 і 220 гривень відповідно. Великі колеса від 20 до 23 дюймів обходяться у 220 гривень без дисків і 240 гривень із дисками щомісяця.

Деякі сервіси пропонують річні пакети зі знижками. Наприклад, річне зберігання комплекту шин до R20 без дисків коштує 2000 гривень, а від R20 – 2400 гривень. Якщо шини на дисках, ціна зростає до 4000 і 4600 гривень відповідно.

Передоплата, штрафи та утилізація: жорсткі правила шинних сервісів, про які забувають автомобілісти

Більшість шинних сервісів працює за чіткими правилами, які потрібно знати заздалегідь. Перше і найважливіше – передоплата за весь період зберігання. Коли автовласник здає шини на склад, він одразу сплачує повну вартість або мінімум 50% аванс. Це гарантує сервісу, що місце на стелажі не простоюватиме даремно, а клієнт повернеться за своїми колесами.

Другий момент стосується перевищення терміну зберігання. Якщо автомобіліст не забрав шини вчасно, кожен наступний місяць нараховується без жодних знижок за повною вартістю. Це означає, що акційні пакети діють лише на заздалегідь оплачений період. Затримка на місяць може обійтися значно дорожче, ніж планувалося спочатку.

Третє правило – помісячне нарахування вартості. Навіть якщо клієнт здав шини на три тижні, сервіс порахує повний місяць. Тому вигідніше здавати гуму на цілі місяці або відразу на сезон, щоб не переплачувати за неповні періоди.

Найжорсткіше правило стосується заборгованості. Якщо автовласник не з'явився за шинами і не сплатив за зберігання протягом шести місяців, сервіс має право утилізувати покришки та диски. Це означає повну втрату майна без компенсації.

Ще один нюанс – видача шин на вимогу. Більшість сервісів не видає колеса миттєво. Потрібно заздалегідь попередити про візит, щоб працівники склали заявку і підготували гуму. Зазвичай це займає два робочі дні. Тобто несподівано заїхати і забрати шини за годину не вийде.

Чому металевий гараж-вагончик вбиває шини

У такому гаражі не можна зберігати шини

Багато автомобілістів досі переконані, що зберігати шини вдома у гаражі чи на балконі цілком нормально. Насправді такі умови можуть серйозно скоротити термін служби взуття для авто і навіть зробити його небезпечним для використання. Причина у порушенні температурного режиму, вологості та дії сонячних променів.

Шини виготовлені з гуми, яка чутлива до зовнішніх факторів. Оптимальна температура для зберігання – від +10 до +25 градусів Цельсія. У металевому гаражі-вагончику влітку температура може сягати +50 і вище, а взимку опускатися нижче нуля. Такі перепади призводять до розтріскування гуми, втрати еластичності і передчасного старіння покришок.

Вологість також грає важливу роль. Ідеальний рівень – 50-70%. У непровітрюваному гаражі або на балконі вологість може бути набагато вищою, особливо восени і навесні. Це призводить до корозії металевих дисків, появи цвілі і пошкодження гумової суміші. Навпаки, занадто суха атмосфера висушує гуму і робить її крихкою.

Правила зберігання шин в гаражі

Ультрафіолетові промені – ще один ворог автошин. Якщо балкон не затінений або шини лежать біля вікна, сонце поступово руйнує молекулярну структуру гуми. Вже за один сезон зберігання під прямими променями покришки можуть втратити свої властивості і стати непридатними для безпечного використання.

Правильне положення шин також має значення. Шини без дисків потрібно зберігати вертикально і регулярно повертати, щоб уникнути деформації. Колеса на дисках, навпаки, краще складати горизонтально одне на одне або підвішувати. У домашніх умовах мало хто дотримується цих правил, тому гума лежить як попало і деформується.

Спеціалізовані склади для зберігання шин створені саме для дотримання всіх цих норм. У приміщенні підтримується стабільна температура і вологість. Відсутня дія ультрафіолету завдяки затіненим стелажам або закритим стінам. Регулярно проводиться провітрювання, щоб уникнути застою повітря. Кожна шина розміщується у правильному положенні залежно від типу і розміру.

Шинні готелі біля СТО: як працює система і чому це зручніше за самостійне перевезення коліс

Роль так званих шинних готелів найчастіше виконують звичайні ангари зі стелажами, розташовані поруч із станціями технічного обслуговування. Це не випадковість, адже така близькість дозволяє автомобілістам вирішити всі питання в одному місці. Приїхав на СТО, зняв літню гуму, одразу здав на зберігання – і забув про проблему до весни.

Послуга сезонного зберігання шин не нова в Україні, але багато власників авто досі з нею не знайомі або знають поверхово. Суть полягає у тому, що кожен може залишити комплект гуми у спеціальному сховищі на потрібний період. Кількість шин не обмежена – можна здати один комплект або кілька, якщо у вас є декілька авто.

Основна перевага шинних готелів – наявність суміжних послуг. На СТО можна одразу зробити демонтаж сезонних автошин, перевзути автомобіль на зимову або літню гуму, а потім передати зняті покришки на склад. Тож для тих, хто не має гаража або не хоче тягати брудні шини на балкон, проблема зберігання автовзуття актуальна як ніколи.

