Пережила пандемію "іспанки" і двічі перехворіла на COVID-19: довгожителька здивувала своєю дієтою

Найстарша жінка Техасу жила одна до 101 року

10 жовтня Вінні Лі Фелпс, найстаршій жительці Техасу, яка також займає третє місце серед найстаріших людей, що нині живуть у США, виповнилося 114 років. Раніше цього місяця відсвяткував своє 113-річчя найстаріший чоловік у світі, бразилець Жоау Маріньо Нету.

Про це повідомляє геронтологічна група LongeviQuest. У рік народження техаської довгожительки Італія вторглася до Османської імперії, а норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен вперше досяг Південного полюса.

Вінні Лі Фелпс (у дівоцтві Пауелл) народилася в Тамі, округ Корієлл, штат Техас, 10 жовтня 1911 року. Вона виросла на фермі в Техасі та була однією з дев’яти дітей. Жінка вийшла заміж 24 грудня 1935 року.

Вінні Лі Фелпс із чоловіком у 1935 році

Фелпс любила садівництво і все своє доросле життя доглядала великі городи. У віці 70 років вона почала малювати олією і продовжувала це захоплення, доки не почала подорожувати з племінником і трьома сестрами.

Навіть у свої сто років вона все ще любила співати та слухати музику. Вона також захоплювалася рибалкою, настільними іграми, головоломками та подорожами та жила самостійно до 101 року.

Вінні Лі Фелпс у зрілому віці

Довгожителька двічі перехворіла на COVID-19: один раз у віці 109 років, а другий раз у 112 років. Обидва рази симптоми були легкими. Цікаво, що вона в дитинстві пережила пандемію іспанського грипу, так і не заразившись цією хворобою.

Вінні Лі Фелпс 114 років

Сьогодні шестеро із восьми дітей найстарішої жінки штату живі, їх вік становить від 73 до 88 років. Має 19 онуків, 49 правнуків та 28 праправнуків.

Секрет довголіття найстарішої людини Техасу

На питання про секрет її довголіття Фелпс відповіла, що це міцна віра в Бога, добрі гени, наполеглива праця, активний спосіб життя та щоденне вживання молока та Dr Pepper.

Тут Вінні Лі Фелпс 111 років

За даними метааналізу, опублікованого в PubMed, релігійність у вибірках здорового населення асоціюється зі зниженою смертністю. Поясненням цього може бути нижчий ризик шкідливих звичок та соціальна підтримка. Користь активного життя неодноразово доведена багатьма науковими роботами.

Показово, що вчені наполегливо попереджають про шкоду солодких газованих напоїв, вживання одного з яких Фелпс назвала секретом свого довголіття. Шкоду подібних напоїв підтверджують серйозні дослідження. Що стосується молока, то його користь для людей похилого віку залишається спірною.

Раніше ми розповіли про Голді Міхельсон, яка була найстарішою жителькою США, а також найстарішою людиною, яка народилася в Україні. Останній титул у неї відібрала Текля Юневич, яка також стала рекордсменкою Польщі.