Легенда Харкова дожив до 101 року і став світовим рекордсменом: де зараз найвіковіший тенісист світу

Спортсмен продовжує регулярно тренуватися та мріє знову зіграти на чемпіонаті світу

Леонід Станіславський — один із найвідоміших харків’ян у світі. 101-річний український тенісист на своєму прикладі доводить, що неможливе – можливе.

Що потрібно знати

Станіславський — світовий рекордсмен у тенісі

Леонід мріє повернутися до Харкова та зіграти на чемпіонаті світу

Станіславський у березні 2025 року відсвяткував 101-річчя

"Телеграф" розповідає, чим займається найвіковіший тенісист планети. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Леонід Якович перебрався до Литви.

Леонід Станіславський грає у теніс

Після гучного святкування 100-річного ювілею у березні 2024 року Станіславський практично зник із публічного простору. Як заявляв, тенісист він проживає в пансіонаті для людей похилого віку в місті Тракай. Через поважний вік йому складно знайти суперника та й лікарі рекомендують більше відпочивати. З усім тим Леонід продовжує займатися фізичною культурою, тренуючись через день по годині.

Леонід Станіславський

Леонід Якович за допомогою сучасних гаджетів стежить за новинами з України та перебуває на зв’язку зі своїми тенісними друзями. Головна мрія спортсмена – знову зіграти на чемпіонаті світу для ветеранів, проте для цього потрібний спонсор.

Хочу зіграти ще на чемпіонаті світу серед ветеранів. Це моя найбільша мрія. Але зараз спонсорів немає, усі донати йдуть на підтримку ЗСУ. Леонід Станіславський

Леонід Станіславський та Роджер Федерер

Крім того, Станіславський хоче повернутися до рідного міста. Однак це небезпечно, адже Харків постійно страждає від російських обстрілів.

У мене є сусід, який мене сюди вивіз, коли розпочалася війна – Олексій Туполєв. Я постійно прошу його забрати мене до Харкова... Але він каже, що це небезпечно. Обстріли... Чекаю, коли настане мир, і я повернуся до рідного Харкова. Леонід Станіславський

Як тренувався тенісист-ветеран

Також Леонід назвав секрет свого довголіття. У його випадку — це теніс.

Треба вести активний спосіб життя і незалежно від віку займатися улюбленою справою, яка приносить задоволення. Це може бути не тільки професійна діяльність, це може бути спорт, хобі, будь-які творчі захоплення. Інтерес до життя не повинен згасати. Леонід Станіславський

Додамо, що Станіславський перестав вести свої соцмережі. Останній його пост в Instagram датується вереснем 2023 року. У липні 2024 року тенісист у Facebook поділився архівним знімком із "Вімблдону".

Леонід Станіславський на "Вімблдоні"

Довідка: Леонід Якович Станіславський народився у Харкові 22 березня 1924 року та понад 60 років свого життя віддав тенісу. Станіславський є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як віковий гравець, який бере участь у змаганнях. А у 2017 році він був включений до книги рекордів України як "тенісист найповажнішого віку".

Нагадаємо, у 2023 році Станіславський взяв участь у матчі за Україну, який проходив у рамках Australian Open у Мельбурні. Наступного року Леонід відсвяткував ювілей у Туреччині, де спортсмен-ветеран відвідав світову першість ITF.