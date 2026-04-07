Готуйтеся до лавини компліментів: які куртки будуть модними весною 2026

Шість головних камбеків сезону, які точно заслуговують на місце у вашому гардеробі

Мода циклічна, але сезон весна-2026 доводить це з особливим азартом. Замість того щоб "вигадувати велосипед", світові дизайнери знову звернулися до архівів, переосмисливши ікони минулих десятиліть.

"Телеграф", посилаючись на femcafe.hu, розповість, що буде модним цієї весни. Мова піде за 6 стильних речей.

Зауважимо, що вінтаж — це не просто "старий одяг", а спосіб додати образу характеру та індивідуальності. Сучасні інтерпретації класичних фасонів отримали нові пропорції, технологічні тканини та свіжу палітру кольорів.

Куртки Тан — відгомін Сходу

Куртка "Тан" має коріння, що сягає Китаю XVII століття, де вона слугувала практичним одягом для верхової їзди. Її впізнавані риси — комір-стійка (мандарин) та характерні застібки-вузлики. У 2026 році вона перетворилася на втілення мінімалізму. Це ідеальний вибір для тих, хто втомився від класичних блейзерів і шукає щось лаконічне, але з глибоким культурним контекстом.

Нова мілітарі-естетика

Військовий стиль повертається у кожному десятилітті, але цього разу він став більш витонченим. Жорстка лінія плечей та акцентні ґудзики тепер сусідять із жіночними силуетами. Варто міксувати такі жакети з легкими сукнями або шовковими спідницями — гра на контрасті сили та ніжності зараз на піку популярності.

Бомбери у стилі 80-х

Колись створений для пілотів Першої світової, а згодом популяризований рок-культурою 80-х, бомбер знову з нами. Актуальні моделі сезону стали гіпертрофовано об'ємними (oversize) та м'якими. Дизайнери додали нетипові для цього фасону кольори та текстури, роблячи його незамінним елементом міського street-style.

Шкіряні пальта з "дев’яностих"

Мінімалізм 90-х неможливо уявити без довгого шкіряного пальта. Це інвестиція, яка не втрачає актуальності: прямий крій та видовжена лінія силуету миттєво додають образу "дорогого" вигляду. Таке пальто — ідеальний компаньйон для весняної перехідної погоди, що однаково стильно виглядає як з джинсами, так і з вечірньою сукнею.

Куртки з високим горлом у дусі 50-х

Елегантність 1950-х повернулася у вигляді курток з високим коміром, що звужується догори. Окрім візуальної естетики, це неймовірно практично: такий крій надійно захищає від весняного вітру. У 2026-му ми бачимо як укорочені варіанти до талії, так і подовжені моделі, що підкреслюють витонченість шиї та постави.

Фактурна "пухнастість" та анімалізм

Матеріали, що імітують коротке хутро або ворс, були хітом дев'яностих, і сьогодні вони знову завойовують подіуми. Цього сезону такі куртки часто прикрашені сміливими анімалістичними принтами. Нові технології дозволили зробити ці речі легкими та дихаючими, що робить їх ідеальними для весни. Це вибір для тих, хто не боїться бути в центрі уваги.

