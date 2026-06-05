Черговий скандальний поворот у справі Юлії Тимошенко: справу хочуть віддати "ручним" суддям, на яких у НАБУ є компромат, – експерт

Відсутність реальних доказів у справі Юлії Тимошенко та її очевидна сфабрикованість змушують замовників переслідування лідерки "Батьківщини", як колись робив і Янукович, вдаватися до нових спроб призначити "потрібних" суддів для розгляду її справи по суті. Суддів, які винесуть вирок всупереч закону, фактам та висновкам експертиз, пише із посиланням на власні джерела експерт Тарас Загородній, який раніше вже попереджав про план антикорупціонерів призначити Юлії Тимошенко підконтрольних суддів Михайленко, Мойсика і Хамзіна.

Не зумівши вчергове сфальсифікувати авторозподіл, як це було із призначенням скандального судді Дубаса, і отримавши у справі Юлії Тимошенко суддю, незалежного від НАБУ і САП, прокурор САП намагається протизаконно застосувати відвід незалежного від них судді Олега Ткаченка ще до початку самих судових засідань. І вже подав клопотання про його відвід.

Антикорупційна прокуратура за будь-яку ціну прагне, аби справа Юлії Тимошенко дісталася трійці: Михайленко, Мойсик, Хамзін, які повністю підконтрольні НАБУ та готові винести будь-який, навіть очевидно неправосудний, вирок.

Нагадаємо, сфальсифікованість єдиного доказу у справі Тимошенко – аудіозапису розмови – вже довели кілька українських та міжнародних експертиз.

Про ознаки політично мотивованого переслідування у справі лідерки "Батьківщини" заявила і Харківська правозахисна група. Її фахівці виявили низку неприпустимих порушень закону з боку НАБУ, САП та ВАКС, що є очевидною підставою для посиленого моніторингу справи Тимошенко з боку міжнародних і вітчизняних правозахисників.

Європейські посадовці також проводять особливо детальний моніторинг судового процесу над експремʼєркою. Зокрема, у Європарламенті обурилися тим, що слідство позбавило захисників Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи. Водночас у Парламентській асамблеї Ради Європи висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наполягають на проведенні незалежного аналізу.

Необхідність неупередженої оцінки аудіозапису зумовлена ще й інформацією про те, що Національне антикорупційне бюро проводило експертизу запису розмови на російському софті за допомогою російського програмного комплексу тієї ж компанії, що обслуговує ФСБ РФ, Міноборони РФ, Газпром тощо.