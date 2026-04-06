В Україні є своя Ейфелева вежа і не одна. Де найвища, а де - з українською душею

Знаменита Ейфелева вежа є не лише у Парижі. В Україні існує кілька копій відомої споруди.

"Телеграф" розповідає, де в Україні можна на власні очі побачити Ейфелеву вежу, хай навіть і не оригінальну. Репліки французького шедевру є в кількох українських містах.

Харків

Зменшена копія Ейфелевої вежі з'явилася в обласному центрі ще у 2012 році. Вона є частиною комплексу будівель торгово-розважального центру "Французький бульвар" на перетині вулиці Академіка Павлова та Салтівського шосе.

На її будівництво пішло близько двох місяців та 35 тонн металу. Висота конструкції — 35 метрів, харківська Ейфелева вежа нижча за оригінал майже в десять разів. Вежа Ейфеля у Парижі спочатку мала висоту 300 метрів, проте у 2010 році на неї встановили нову антену і тепер висота вежі 324 метри.

Харківська "Вежа Ейфеля" споруджена з десяти металевих каркасів. Перший поверх виглядає як піраміда з чотирьох колон, з'єднаних арковим склепінням. На другому поверсі розташований оглядовий майданчик.

Київ

У столиці копія Ейфелевої вежі розташована на закритій території ЖК "Французький квартал". Копія знаменитої споруди заввишки 16 метрів з'явилася у 2014 році. Вона дуже схожа на оригінал, а в темну пору доби підсвічується різними кольорами.

Полтава

Свою Ейфелеву вежу має і Полтава. Маленьку копію французької споруди у 2017 році встановили на Європейській вулиці, поблизу зупинки громадського транспорту "ім. Панаса Мирного".

Житомир — вежа Ейфеля з українською душею

Дуже цікаву копію Ейфелевої вежі висотою у понад 25 (як 9-поверхівка) метрів встановили у Житомирі у 2020 році біля ДУ "Житомирська політехніка". Як розповів "Перший житомирський інформаційний портал", конструкцію прикрашено орнаментами, які створюють ефект вишиванки. Вийшла французька красуня з українською душею.

Вінниця

У Вінниці репліка знаменитої споруди з'явилася у 2021 році. Вона є частиною житлового комплексу "Комфорт" та стоїть на вулиці Стрілецька. Вінницька копія Ейфелевої вежі має 8,7 метра у ширину (в основі) і 22 метри у висоту.

Ейфелева вежа — найвідвідуваніша пам'ятка світу

Ейфелева вежа — це металева вежа на Марсовому полі у столиці Франції Парижі. Вежу названо на честь її конструктора — Гюстава Ейфеля. Він побудував її у 1887–1889 роках як тимчасову вхідну арку Всесвітньої виставки. Вежу планували розібрати після завершення виставки, але завдяки уже встановленим там радіоантенам, залишили.

Тепер вона стала не лише символом Франції, але й найвідвідуванішою та туристичною пам'яткою світу. Вежа Ейфеля також є пам'яткою, яку фотографують найчастіше за всі інші у світі.

