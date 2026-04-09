Точно не "батюшка": як правильно українською звертатись до священнослужителя

Існує три правильні форми звертання

Чимало українців досі вагаються, як правильно звертатися до священників і їхніх дружин, щоб не помилитися і не використати русизм чи недоречну форму. Насправді в українській мові існує одразу кілька варіантів звернень.

Настоятель храму Православної церкви України на Волині отець Віктор Возняк роз’яснив, як коректно українською мовою звертатися до священнослужителів та їхніх дружин.

За словами священника, у мовленні досі поширені звернення "батюшка" та "матушка", однак вони не є властивими українській мові. Такі форми вважаються калькою з російської через використання невластивих українській мовній традиції суфіксів.

Натомість більш правильними та питомо українськими є звернення "отець" або "панотець" — щодо священнослужителя. Для дружини священника доречними вважаються форми "матінка", "паніматінка" або просто "пані" у ввічливому контексті.

Отець Віктор також зазначає, що звернення може відрізнятися залежно від регіону та церковної традиції, тому інколи найкращим варіантом є уточнення безпосередньо у громади або самого священнослужителя.

У повсякденному спілкуванні, за відсутності впевненості, можна використовувати нейтральне слово "священик".

