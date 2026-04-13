Никакого "з минувшою Пасхою". Как правильно здороваться после праздника

Пасха прошла, настал Поливаный понедельник, но праздничное время продолжается. Украинцы продолжают поздравлять друг друга со светлым праздником Воскресения Христова, напомним, как не допустить ошибку.

"Телеграф" рассказывает, как правильно поздравить по-украински с прошедшей Пасхой. Как известно, традиционным приветствием на Пасху и в течение 40 дней (до Вознесения Господня) являются слова "Христос Воскрес!", на что отвечают "Воистину Воскрес!".

Если есть желание именно поздравить кого-то с праздником, часто звучат ошибочные формулировки. Например, по аналогии с русским "с прошедшей Пасхой" можно услышать "вітаю з минувшою Пасхою" или немного лучше, но тоже неправильно "вітаю з минувшим Великоднем".

Оба выражения ошибочные. В украинском языке есть замечательные варианты поздравить человека с прошедшей Пасхой. Можно сказать:

Вітаю з минулим Великоднем!

Вітаю з минулими святами!

Зі святами, що минули!

Хоч і з запізненням, але вітаю з Великоднем!

Как поздравить с минувшей Пасхой. Инфографика сгенерирована ИИ

