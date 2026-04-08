Не Страсна субота: як правильно називаються дні перед Великоднем українською

В Україні з 6 по 11 квітня триває Страсний тиждень – так називають останній тиждень перед Великоднем. Кожен із цих днів має особливе значення: від Чистого четверга до Страсної п’ятниці. Водночас католицька тридення нагадує про останні дні земного життя Христа та його Воскресіння.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає про назву кожного дня тижня. Їх традиційно називають Великими: Великий понеділок, Великий вівторок, Велике середа, Великий четвер, Страсна п’ятниця, Велика субота, Великдень.

Варто додати, що Великий четвер також називають Чистим четвергом. Цього дня прийнято очищати душу молитвою та сповіддю. У християнстві четвер Страсного тижня (Великого тижня), в який згадуються Тайна вечеря, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і звершив омивання ніг учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду та зраду Юди.

Страсна п’ятниця присвячена спогаду засудження на смерть, хресних страждань та смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста його тіла та поховання.

Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем – Великі четвер, п’ятниця та субота. У кожній з них на службах читають уривки з Євангелія, які розповідають про страждання Христа.

У Великий четвер віруючі згадують становлення обряду причастя Тіла і Крові Христових – євхаристії.

У Велику п’ятницю Ісус був розіп’ятий і помер на Хресті, викупивши людські гріхи. Саме тому Велика п’ятниця – найскорботніший день.

У Велику суботу тіло Христа "перебувало у труні", але душею Спаситель зійшов у пекло і вивів із нього душі праведників. Увечері у храмах розпочинають святкове богослужіння, щоб зустріти Воскресіння Христове.

Страсний тиждень. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чим відрізняються дні Великого тижня

Великий понеділок (6 квітня) : У цей день християни згадують прокляття Ісусом безплідної смоковниці, яка є символом душі, що не розкаялася, і початок зради. Це час духовного очищення та підготовки до свята.

Великий вівторок (7 квітня) : День присвячений викриттю Ісусом книжників та фарисеїв. Також віруючі згадують притчі Христа, виголошені у храмі. Йдеться про данину кесареві і про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу, про десять дів і таланти.

Велика середа (8 квітня) : Саме в цей день Іуда Іскаріот вирішив зрадити Христа за 30 срібняків. У храмах відбувається особлива сповідь.

Чистий четвер (9 квітня) : Спогад Таємної вечері, встановлення таїнства Причастя. Традиційно у четвер проходить генеральне прибирання, віруючі купаються до світанку, печуть паски та роблять крашанки.

Страсна п’ятниця (10 квітня): Найсуворіший день — спогад суду, розп’яття та смерті Христа. Не можна працювати, прийнято дотримуватися найсуворішого посту.

Велика субота (11 квітня): День тиші перед Воскресінням, коли Христос перебував у труні. У суботу відбувається освячення пасок та фарбованих яєць.

