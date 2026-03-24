Штани чи брюки? Як правильно казати українською, аби не зганьбитись
Тлумачний словник дає чітку відповідь
Чимало українців у побуті використовують слова штани та брюки, хоча одне з них вважається росіянізмом. Цю кальку можна побачити не тільки під час особистого спілкування, а й в оголошеннях.
Як зазначено у тлумачному словнику, українською правильно казати "штани", а не "брюки". Друге слово — це не синонім першого, а калька з російської мови.
Добре демонструють це приклади з літературних творів, адже українські письменники використовують переважно "штани". Втім "брюки" можна почути під час спілкування суржиком.
Приклади вживання:
- "Один усе закладався та й без штанів зостався",
- "Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере",
- "Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше".
До того ж, слово "штани" в українській мові — давнє. Його використовували в різних регіонах України протягом століть, однак іноді замінюють цікавими діалектизмами. До прикладу, гаті або ногавиці. Додамо, що "штани" часто є частиної фразеологізмів:
- протирати штани — нічого не робити;
- як той реп’ях до штанів — приставучий;
- без штанів під стіл бігати — у значенні маленької дитини.
