Штани чи брюки? Як правильно казати українською, аби не зганьбитись

Тлумачний словник дає чітку відповідь

Чимало українців у побуті використовують слова штани та брюки, хоча одне з них вважається росіянізмом. Цю кальку можна побачити не тільки під час особистого спілкування, а й в оголошеннях.

Як зазначено у тлумачному словнику, українською правильно казати "штани", а не "брюки". Друге слово — це не синонім першого, а калька з російської мови.

Добре демонструють це приклади з літературних творів, адже українські письменники використовують переважно "штани". Втім "брюки" можна почути під час спілкування суржиком.

Як правильно казати: штани чи брюки.

Приклади вживання:

"Один усе закладався та й без штанів зостався",

"Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере",

"Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше".

До того ж, слово "штани" в українській мові — давнє. Його використовували в різних регіонах України протягом століть, однак іноді замінюють цікавими діалектизмами. До прикладу, гаті або ногавиці. Додамо, що "штани" часто є частиної фразеологізмів:

протирати штани — нічого не робити;

як той реп’ях до штанів — приставучий;

без штанів під стіл бігати — у значенні маленької дитини.

Нагадаємо, що в українській є фраза, яку росіяни ніколи не зрозуміють. Йдеться про маловідомий фразелогізм.

Раніше "Телеграф" розповідав про український фразеологізм "смалити халявки". Сьогодні воно асоціюється із чимось, що дісталося безкоштовно. Однак насправді має інше значення.