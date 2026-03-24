Рус

Штани чи брюки? Як правильно казати українською, аби не зганьбитись

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мова та чоловік Новина оновлена 24 березня 2026, 13:53
Мова та чоловік. Фото Колаж "Телеграфу"

Тлумачний словник дає чітку відповідь

Чимало українців у побуті використовують слова штани та брюки, хоча одне з них вважається росіянізмом. Цю кальку можна побачити не тільки під час особистого спілкування, а й в оголошеннях.

Як зазначено у тлумачному словнику, українською правильно казати "штани", а не "брюки". Друге слово — це не синонім першого, а калька з російської мови.

Добре демонструють це приклади з літературних творів, адже українські письменники використовують переважно "штани". Втім "брюки" можна почути під час спілкування суржиком.

Як правильно казати: штани чи брюки. Фото: Мова - ДНК нації

Приклади вживання:

  • "Один усе закладався та й без штанів зостався",
  • "Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере",
  • "Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше".

До того ж, слово "штани" в українській мові — давнє. Його використовували в різних регіонах України протягом століть, однак іноді замінюють цікавими діалектизмами. До прикладу, гаті або ногавиці. Додамо, що "штани" часто є частиної фразеологізмів:

  • протирати штани — нічого не робити;
  • як той реп’ях до штанів — приставучий;
  • без штанів під стіл бігати — у значенні маленької дитини.

Теги:
#Українська мова #Як правильно