Після Великодня — саме те: як зварити прозорий і наваристий бульйон (відео)
Ідеальна страва після великоднього застілля
Після ситного великоднього застілля хочеться поїсти чогось легкого, і чи не ідеальною стравою є бульйон. Сьогодні ми розповімо, як приготувати ситний, наваристий і водночас прозорий бульйон без використання кубиків. Основа якісного бульйону — це правильний вибір інгредієнтів: краще брати частини курки зі шкірою та кісткою, адже саме вони дають глибокий смак і насиченість, а також свіжі коренеплоди без ознак в’ялості. Важливо уникати інтенсивного кипіння, не перевантажувати бульйон спеціями та знімати піну на початку варіння, щоб зберегти прозорість, а для глибшого смаку можна попередньо запекти м’ясо та овочі. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати прозорий бульйон
Інгредієнти:
- курка (частини з кісткою і шкірою) – 1 кг;
- корінь селери – 1 великий;
- морква – 5 шт;
- цибуля порей – 1 шт;
- цибуля ріпчаста – 1 велика;
- часник – 1 головка;
- корінь петрушки або стебла – за смаком;
- лавровий лист – 5–6 шт;
- перець духмяний – 5 шт;
- соєвий соус – 1 ст. л;
- лимонний сік – 1–2 ст. л;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком;
- макарони для подачі – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Запекти курку в розігрітій духовці при високій температурі 200–220 °C протягом 20–25 хвилин до легкої рум’яності.
- Підсмажити ріпчасту цибулю та частину порею на сухій сковороді до темної скоринки для насиченого кольору і смаку.
- Ретельно вимити моркву, за потреби обрізати кінці, підготувати інші овочі та часник.
- Скласти курку, овочі та спеції у велику каструлю та залити водою так, щоб вона покривала інгредієнти на 3–4 см.
- Довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімального.
- Варити бульйон 3–4 години при ледь помітному кипінні.
- Додати соєвий соус і лимонний сік наприкінці приготування, відрегулювати смак сіллю та перцем.
- Процідити бульйон через сито для чистоти та прозорості.
Як і з чим подавати
Бульйон найкраще подавати гарячим, у глибоких тарілках або бульйонницях, доповнюючи його відвареними макаронами, локшиною або шматочками курки. Для аромату та свіжості варто додати дрібно нарізану зелень петрушки або кропу. Також бульйон добре поєднується з грінками, тостами або легкими сендвічами. За бажанням можна подати окремо варені овочі з бульйону або використовувати його як основу для супів. Це проста, але базова страва, яка допомагає відновити баланс після свят і водночас залишається універсальною для щоденного меню.