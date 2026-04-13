Після Великодня — саме те: як зварити прозорий і наваристий бульйон (відео)

Ідеальна страва після великоднього застілля

Після ситного великоднього застілля хочеться поїсти чогось легкого, і чи не ідеальною стравою є бульйон. Сьогодні ми розповімо, як приготувати ситний, наваристий і водночас прозорий бульйон без використання кубиків. Основа якісного бульйону — це правильний вибір інгредієнтів: краще брати частини курки зі шкірою та кісткою, адже саме вони дають глибокий смак і насиченість, а також свіжі коренеплоди без ознак в’ялості. Важливо уникати інтенсивного кипіння, не перевантажувати бульйон спеціями та знімати піну на початку варіння, щоб зберегти прозорість, а для глибшого смаку можна попередньо запекти м’ясо та овочі. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати прозорий бульйон

Інгредієнти:

курка (частини з кісткою і шкірою) – 1 кг;

корінь селери – 1 великий;

морква – 5 шт;

цибуля порей – 1 шт;

цибуля ріпчаста – 1 велика;

часник – 1 головка;

корінь петрушки або стебла – за смаком;

лавровий лист – 5–6 шт;

перець духмяний – 5 шт;

соєвий соус – 1 ст. л;

лимонний сік – 1–2 ст. л;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

макарони для подачі – за бажанням;

Спосіб приготування:

Запекти курку в розігрітій духовці при високій температурі 200–220 °C протягом 20–25 хвилин до легкої рум’яності. Підсмажити ріпчасту цибулю та частину порею на сухій сковороді до темної скоринки для насиченого кольору і смаку. Ретельно вимити моркву, за потреби обрізати кінці, підготувати інші овочі та часник. Скласти курку, овочі та спеції у велику каструлю та залити водою так, щоб вона покривала інгредієнти на 3–4 см. Довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімального. Варити бульйон 3–4 години при ледь помітному кипінні. Додати соєвий соус і лимонний сік наприкінці приготування, відрегулювати смак сіллю та перцем. Процідити бульйон через сито для чистоти та прозорості.

Як і з чим подавати

Бульйон найкраще подавати гарячим, у глибоких тарілках або бульйонницях, доповнюючи його відвареними макаронами, локшиною або шматочками курки. Для аромату та свіжості варто додати дрібно нарізану зелень петрушки або кропу. Також бульйон добре поєднується з грінками, тостами або легкими сендвічами. За бажанням можна подати окремо варені овочі з бульйону або використовувати його як основу для супів. Це проста, але базова страва, яка допомагає відновити баланс після свят і водночас залишається універсальною для щоденного меню.