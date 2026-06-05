Ці 5 жіночих імен вважають найкрасивішими у 2026: п’ятірка лідерів

Деякі імена залишаються красивими протягом багатьох років

Вибір імені для дитини залишається одним із найважливіших рішень для майбутніх батьків. У 2026 році українці все частіше віддають перевагу милозвучним іменам, які поєднують сучасність, красу звучання та глибокий зміст.

"Телеграф" попросив ChatGPT назвати найкрасивіші жіночі імена цього року. Нейромережа обрала п'ять варіантів, які часто подобаються батькам новонароджених дівчаток.

До п'ятірки імен, які багато хто вважає одними з найкрасивіших для дівчаток, увійшли Софія, Соломія, Марія, Анна та Поліна. Ці імена вже кілька років поспіль залишаються популярними серед українських родин.

Ім'я Софія приваблює своєю ніжністю та означає "мудрість". Соломія цінується за український колорит і легкозвучність. Марія вважається класичним варіантом, який ніколи не виходить з моди. Анна вирізняється простотою та елегантністю, а Поліна подобається батькам завдяки сучасному звучанню. Ім'я асоціюється з яскравою, позитивною та відкритою особистістю.

Найкрасивіші жіночі імена в 2026. Фото інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна звернутись до Ольги українською.