После Пасхи – то, что нужно: как сварить прозрачный и наваристый бульон (видео)

Идеальное блюдо после пасхального застолья

После сытного пасхального застолья хочется поесть чего-нибудь легкого, и едва ли не идеальным блюдом является бульон. Сегодня мы расскажем, как приготовить сытный, наваристый и одновременно прозрачный бульон без использования кубиков. Основа качественного бульона – это правильный выбор ингредиентов: лучше брать части курицы с кожей и костью, ведь именно они дают глубокий вкус и насыщенность, а также свежие корнеплоды без признаков дряблости. Важно избегать интенсивного кипения, не перегружать бульон специями и снимать пену в начале варки, чтобы сохранить прозрачность, а для более глубокого вкуса можно предварительно запечь мясо и овощи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить прозрачный бульон

Ингредиенты:

курица (части с костью и кожей) – 1 кг;

корень сельдерея – 1 большой;

морковь – 5 шт;

лук порей – 1 шт;

лук репчатый – 1 большой;

чеснок – 1 головка;

корень петрушки или стебля – по вкусу;

лавровый лист – 5–6 шт;

перец душистый – 5 шт;

соевый соус – 1 ст. л;

лимонный сок – 1–2 ст. л;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

макароны для подачи – по желанию;

Способ приготовления:

Запечь курицу в разогретой духовке при высокой температуре 200–220 °C в течение 20–25 минут до легкой румяности. Поджарить репчатый лук и часть порея на сухой сковороде до темной корочки для насыщенного цвета и вкуса. Тщательно вымыть морковь, при необходимости обрезать концы, подготовить другие овощи и чеснок. Сложить курицу, овощи и специи в большую кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала ингредиенты на 3-4 см. Довести до кипения, снять пену и убавить огонь до минимального. Варить бульон 3–4 часа при едва заметном кипении. Добавьте соевый соус и лимонный сок в конце приготовления, отрегулируйте вкус солью и перцем. Процедить бульон через сито для чистоты и прозрачности.

Как и с чем подавать

Бульон лучше всего подавать горячим, в глубоких тарелках или бульонницах, дополняя его отварными макаронами, лапшой или кусочками курицы. Для аромата и свежести следует добавить мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. Также бульон хорошо сочетается с гренками, тостами или лёгкими сэндвичами. По желанию можно подать отдельно вареные овощи из бульона или использовать его в качестве основы для супов. Это простое, но базовое блюдо, которое помогает восстановить баланс после праздников и одновременно остается универсальным для ежедневного меню.