После Пасхи – то, что нужно: как сварить прозрачный и наваристый бульон (видео)

Мария Швец
Прозрачный куриный бульон. Фото instagram.com

Идеальное блюдо после пасхального застолья

После сытного пасхального застолья хочется поесть чего-нибудь легкого, и едва ли не идеальным блюдом является бульон. Сегодня мы расскажем, как приготовить сытный, наваристый и одновременно прозрачный бульон без использования кубиков. Основа качественного бульона – это правильный выбор ингредиентов: лучше брать части курицы с кожей и костью, ведь именно они дают глубокий вкус и насыщенность, а также свежие корнеплоды без признаков дряблости. Важно избегать интенсивного кипения, не перегружать бульон специями и снимать пену в начале варки, чтобы сохранить прозрачность, а для более глубокого вкуса можно предварительно запечь мясо и овощи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить прозрачный бульон

Ингредиенты:

  • курица (части с костью и кожей) – 1 кг;
  • корень сельдерея – 1 большой;
  • морковь – 5 шт;
  • лук порей – 1 шт;
  • лук репчатый – 1 большой;
  • чеснок – 1 головка;
  • корень петрушки или стебля – по вкусу;
  • лавровый лист – 5–6 шт;
  • перец душистый – 5 шт;
  • соевый соус – 1 ст. л;
  • лимонный сок – 1–2 ст. л;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • макароны для подачи – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Запечь курицу в разогретой духовке при высокой температуре 200–220 °C в течение 20–25 минут до легкой румяности.
  2. Поджарить репчатый лук и часть порея на сухой сковороде до темной корочки для насыщенного цвета и вкуса.
  3. Тщательно вымыть морковь, при необходимости обрезать концы, подготовить другие овощи и чеснок.
  4. Сложить курицу, овощи и специи в большую кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала ингредиенты на 3-4 см.
  5. Довести до кипения, снять пену и убавить огонь до минимального.
  6. Варить бульон 3–4 часа при едва заметном кипении.
  7. Добавьте соевый соус и лимонный сок в конце приготовления, отрегулируйте вкус солью и перцем.
  8. Процедить бульон через сито для чистоты и прозрачности.

Как и с чем подавать

Бульон лучше всего подавать горячим, в глубоких тарелках или бульонницах, дополняя его отварными макаронами, лапшой или кусочками курицы. Для аромата и свежести следует добавить мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. Также бульон хорошо сочетается с гренками, тостами или лёгкими сэндвичами. По желанию можно подать отдельно вареные овощи из бульона или использовать его в качестве основы для супов. Это простое, но базовое блюдо, которое помогает восстановить баланс после праздников и одновременно остается универсальным для ежедневного меню.

