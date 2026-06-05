Канальний сом не може прижитися в Україні: чому це добра новина

В Україні цей вид не визнаний інвазивним, але в деяких країнах його поширення стало справжньою проблемою

Канальний сом через температурні умови в Україні може утворювати стійкі популяції лише у водах, які підігріваються. А, наприклад, в Італії, де значно тепліше, ця риба створює проблеми.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь. За її словами, канальний сом може досягати чималих розмірів та дуже активно харчується.

"Він просто "вижирає" все і навіть траву довкола річки. І досягає чималих розмірів, чому його і завезли. Але у нас немає такої проблеми, тому що в нас холодніше і канальний сом у нас утворює стійкі популяції тільки в підігрітих водах. А в інших місцях він не виживає", — розповіла науковиця.

Канальний сом. Фото: Вікіпедія

Чи може канальний сом нападати на людей

На думку іхтіологині, канальний сом навряд може становити загрозу для людини. Він менший за звичайного сома, який може сягати ваги до 100 кг). Канальний сом (Ictalurus punctatus) може досягати понад 20 кг, але зазвичай трапляються екземпляри до 3 кг. Тому півметровий канальний сом вже є великим для свого виду.

"Це не ті розміри, які загрожують людині", — резюмувала Юлія Куцоконь.

Сом канальний потрапив в Україну зі США

Природний ареал розповсюдження канального сома плямистого — східні та центральні райони США. Проте у 1972 році його акліматизували та завезли у тодішню СРСР, зокрема й в Україну. Цю рибу заселяють у водойми‐охолоджувачі енергетичних об'єктів та промислових підприємств.

Канальний сом живе до 14 років. Має голе тіло без луски, велику голову та чотири пари вусиків. На плавцях має отруйні колючки, але для людини отрута не являє небезпеки.

Живе канальний сом у річках з повільною течією, озерах та водосховищах. Віддає перевагу глибоким місцям, де є укриття (корчі), з піщаним або кам'янистим дном. Харчується як рослинною, так і тваринною їжею, яку збирає біля дна.

Так само з Північної Америки походять сомики роду Ameiurus, які поширюються в наших водоймах. Рибалки часто плутають їх із канальним сомом, але вони чітко відрізняються за формою хвостового плавця: у канального — він з виїмкою, а у сомиків коричневого і чорного — округлий.

Нагадаємо, раніше іхтіологиня назвала "Телеграфу" кілька причин, чому в Україні стає менше щуки. Зараз знижується чисельність навіть аборигенних видів риб, до яких належить і щука.