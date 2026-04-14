В гнезде Грицика и Одарки появилось загадочное яйцо: чей это может быть птенчик на самом деле

Украинцы очень ждали появления будущего аистенка

В звездном гнезде аистов Одарки и Грицика на Полтавщине появилось первое яйцо. Однако кто отец — неизвестно, потому что когда Грицик еще не вернулся, у Одарки были "отношения" с молодым "любовником" Лелем.

О появлении первого яйца в гнезде аистов рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская. Оно появилось в 23:54 13 апреля.

Первое яйцо стали ждать с 12 апреля, потому что опыт наблюдений за Одаркой показывает, что в 2024 и 2025 годах первое яйцо она откладывала через 7 дней после "пирамид", то есть после спаривания. В этом году интервал составил 8 дней (с 05.04), — говорится в сообщении

Одарка села насиживать яйцо

Родители с первым яйцом

Яйцо появилось около полуночи

Ирина Саражинская напомнила, что в прошлом году яйца появлялись в гнезде через день. В общей сложности их было пять.

Теперь с уверенностью можно сказать о дате появления второго яйца. Будем ждать его через 48 часов, то есть 15 апреля в вечернее время. Вот только делать прогнозы, сколько будет яиц в гнезде аистов, не стоит, потому что этого никто не знает заранее, а угадывать — дело неблагодарное, — добавила исследовательница птиц

Что происходит в гнезде на утро после появления первого яйца

Аистиная Санта-Барбара 2026 — что происходит в гнезде

В этом году в гнездо Грицика и Одарки сначала прилетел молодой аист, которого украинцы назвали Лель. Позже к нему присоединилась партнерша — Квитка. Они обустраивали "дом" и спаривались.

Вскоре вернулась Одарка и выгнала молодую соперницу из гнезда, Лель остался с хозяйкой. Они начали жить "семьей", но недолго. Вернулся Грицик, начались драки до крови, но в конце концов аист прогнал Леля и остался с Одаркой в их гнезде.

Кто будет отцом детей Грицика

Научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский", кандидат биологических наук Анатолий Подобайло объяснил "Телеграфу", кто из двух самцов может быть отцом Одаркиных аистят. По его словам, это "настоящая генетическая лотерея".

Если яйцеклетка была оплодотворена вчера (когда Одарка была с Лелем), то Грицику придется воспитывать детей своего соперника. Но не факт, что яйцеклетка могла выйти из яичника. А теперь там смесь сперматозоидов двух самцов. Кому больше повезет, то и будет отцом. Но, как пошутил один из участников чата, "не будет же Грицик проведения ДНК требовать", — говорит он

Напомним, как рассказывал "Телеграф", в прошлом году Грицик и Одарка улетели в теплые края в августе. Анатолий Подобайло объяснил, почему они отпустили своих птенцов самих совершать этот трудный перелет.