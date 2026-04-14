Жодних "частувань" для покійних: що не можна залишати на могилах рідних на Проводи

Під час відвідування кладовища потрібно молитися та поминати померлих

Після великого свята Великодня, яке у 2026 році випало на 12 квітня, наступають поминальні дні. Найчастіше у вихідні люди йдуть на кладовища, щоби вшанувати пам’ять своїх померлих рідних. Існують правила та рекомендації, що не можна робити у місцях поховань, і що не варто залишати на могилах.

"Телеграф" розповідає, чому не потрібно класти на могили їжу, алкоголь, цигарки та пластикові квіти.

Як розповів православний священик отець Андрій у відео на своєму ютуб-каналі, традиції поминання на кладовищах поєднують у собі церковні канони та народні звичаї. Незважаючи на звички деяких людей залишати щось у місцях поховання, деякі речі та продукти краще прибрати чи взагалі не приносити.

Що не треба залишати на могилах?

Алкоголь. Вживати або тим більше "частувати" покійного на цвинтарі спиртними напоями вважається пережитком язичництва. Це не приносить користі душі і порушує атмосферу смирення та молитви.

Продукти та солодощі. Люди часто приносять у поминальні дні паски, крашанки та іншу їжу. Нерідко їх не тільки вживають прямо біля могил, а й залишають там. Робити цього не варто, оскільки багато продуктів швидко псуються, також вони приваблюють бродячих собак та інших тварин, які можуть пошкодити могилу. Краще роздати їжу нужденним або забрати додому.

Сміття. Якщо все ж таки вирішили залишити цукерки або печиво, то краще розгорніть їх і заберіть фантики, щоб потім вони не розліталися по кладовищу від вітру. Також варто очистити могили від іншого сміття, коли йтимете додому.

Цигарки. Іноді на могилах курців залишають запалені сигарети. Це за церковними правилами вважається заохоченням до поганої звички, тож робити цього не варто. До того ж, запалена цигарка може бути небезпечною через ризик займання сухої трави.

Пластикові квіти. Це вважається пережитком минулого, що шкодить довкіллю. Краще принести на могилу живі квіти чи посадити щось, аніж нести штучні вінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна дітям на цвинтар. Священик про вшанування померлих у поминальні дні.