З якого віку можна вести дітей на кладовище у поминальні дні — відповідь священника

Діти повинні розуміти, що кладовище є "місцем молитви та пам’яті"

На Радоницю, яка відзначається після Великодня, прийнято відвідувати кладовище, щоб вшанувати пам’ять померлих. І батьків часто турбує питання, з якого віку можна брати із собою дітей?

Священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Відюк розповів "Телеграфу", чи є вікові обмеження під час відвідування кладовища дітьми. Є моменти, на які варто звернути увагу.

З якого віку дітям можна відвідувати кладовище?

За словами священика, дітей можна брати із собою на кладовище у поминальні дні, коли вони усвідомлюють, що це "місце молитви та пам’яті". Діти до 5-6 років ще не здатні зрозуміти значення молитви і значущості самого ритуалу вшанування пам’яті померлих, тому їхня присутність можлива на короткий час і під наглядом.

Чи можна дітям відвідувати кладовище

Діти 6-10 років вже можуть відвідувати кладовище, щоб слухати пояснення дорослих, молитися, ставити свічки та допомагати у догляді за могилою. Діти 10 років і більше можуть повноцінно брати участь у поминальних днях, молитися і виявляти повагу до всіх присутніх.

