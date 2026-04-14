Никаких "угощений" для усопших: что нельзя оставлять на могилах родных на Проводы

После большого праздника Пасхи, который в 2026 году выпал на 12 апреля, наступают поминальные дни. Чаще всего в выходные люди идут на кладбища, чтобы почтить память своих умерших родных. Существуют правила и рекомендации, что нельзя делать в местах захоронений, и что не стоит оставлять на могилах.

"Телеграф" рассказывает, почему не нужно класть на могилы еду, алкоголь, сигареты и пластиковые цветы.

Как рассказал православный священник отец Андрей в видео на своем ютуб-канале, традиции поминовения на кладбищах сочетают в себе церковные каноны и народные обычаи. Несмотря на привычки некоторых людей оставлять что-то в местах захоронения, некоторые вещи и продукты лучше убрать или вообще не приносить.

Отец Андрей. Фото: скриншот из видео

Что не нужно оставлять на могилах?

Алкоголь. Употреблять или тем более "угощать" усопшего на кладбище спиртными напитками считается пережитком язычества. Это не приносит пользы душе и нарушает атмосферу смирения и молитвы.

Продукты и сладости. Люди часто приносят в поминальные дни паски, крашенки и другие угощения. Нередко их не только употребляют прямо около могил, но и оставляют там. Делать этого не стоит, так как многие продукты быстро портятся, также они привлекают бродячих собак и других животных, которые могут повредить могилу. Лучше раздать еду нуждающимся или забрать домой.

Мусор. Если все же решили оставить конфеты или печенье, то лучше распечатайте их и заберите фантики, чтобы потом они не разлетались по всему кладбищу от ветра. Также стоит очистить могилы от другого мусора, когда будете уходить с кладбища.

Сигареты. Иногда на могилах курящих людей оставляют зажженные сигареты. Это по церковным правилам считается поощрением плохой привычки, так что делать этого не стоит. К тому же, зажженная сигарета может быть опасна из-за риска возгорания сухой травы.

Пластиковые цветы. Это считается пережитком прошлого, который вредит окружающей среде. Лучше принести на могилу живые цветы или посадить что-то, чем нести искусственные венки.

