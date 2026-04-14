Никаких "угощений" для усопших: что нельзя оставлять на могилах родных на Проводы
Во время посещения кладбища нужно молиться и поминать умерших
После большого праздника Пасхи, который в 2026 году выпал на 12 апреля, наступают поминальные дни. Чаще всего в выходные люди идут на кладбища, чтобы почтить память своих умерших родных. Существуют правила и рекомендации, что нельзя делать в местах захоронений, и что не стоит оставлять на могилах.
"Телеграф" рассказывает, почему не нужно класть на могилы еду, алкоголь, сигареты и пластиковые цветы.
Как рассказал православный священник отец Андрей в видео на своем ютуб-канале, традиции поминовения на кладбищах сочетают в себе церковные каноны и народные обычаи. Несмотря на привычки некоторых людей оставлять что-то в местах захоронения, некоторые вещи и продукты лучше убрать или вообще не приносить.
Что не нужно оставлять на могилах?
Алкоголь. Употреблять или тем более "угощать" усопшего на кладбище спиртными напитками считается пережитком язычества. Это не приносит пользы душе и нарушает атмосферу смирения и молитвы.
Продукты и сладости. Люди часто приносят в поминальные дни паски, крашенки и другие угощения. Нередко их не только употребляют прямо около могил, но и оставляют там. Делать этого не стоит, так как многие продукты быстро портятся, также они привлекают бродячих собак и других животных, которые могут повредить могилу. Лучше раздать еду нуждающимся или забрать домой.
Мусор. Если все же решили оставить конфеты или печенье, то лучше распечатайте их и заберите фантики, чтобы потом они не разлетались по всему кладбищу от ветра. Также стоит очистить могилы от другого мусора, когда будете уходить с кладбища.
Сигареты. Иногда на могилах курящих людей оставляют зажженные сигареты. Это по церковным правилам считается поощрением плохой привычки, так что делать этого не стоит. К тому же, зажженная сигарета может быть опасна из-за риска возгорания сухой травы.
Пластиковые цветы. Это считается пережитком прошлого, который вредит окружающей среде. Лучше принести на могилу живые цветы или посадить что-то, чем нести искусственные венки.
