Як правильно йти з кладовища у Провідну неділю: священник назвав важливий момент

Вірянам радять перед виходом обернутися і перехреститися

Провідна неділя (Радониця, Проводи) — це час особливого молитовного єднання з тими, хто відійшов у вічність. Багато хто дотримується народних традицій, проте священники наголошують: найважливішим є те, з якими думками ми залишаємо місце спочинку рідних.

Священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк пояснив в інтерв'ю "Телеграфу", що завершення візиту на цвинтар має бути свідомим молитовним актом. За його словами, існує простий, але глибокий духовний жест, про який варто пам’ятати кожному вірянину.

"Коли людина виходить з кладовища, потрібно обернутися та зробити хресне знамення, попросити Бога про прощення і мир для душі померлого, висловити свої щирі спогади та благословення", — радить священник.

Він підкреслює, що формальна кількість прочитаних молитов не має такого значення, як стан душі того, хто молиться.

"Не важливо, скільки слів ви скажете, а те, щоб ваші думки і молитви були чистими та від щирого серця. Церква вчить, що саме така внутрішня молитва приносить душі спокій і втіху, а зовнішні слова — лише її супровід", — зауважив отець Тарас.

Також капелан розповів, чи є вікові обмеження під час відвідування кладовища дітьми у поминальні дні.