Львів різко "переключиться" на літню погоду до +25, але разом з тим дощитиме: прогноз на місяць

Спершу у Львові пануватимуть холод і дощі, однак згодом прийде різке поліпшення погоди, яке все одно не обійдеться без опадів

У Львові найближчими тижнями погода залишатиметься нестабільною — із дощами, прохолодою вдень та вночі. Втім, уже на початку травня синоптики прогнозують різке потепління до +25 °C.

Коли саме чекати на потепління та чи надовго воно затримається у місті, спрогнозували у "Мeteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

На початку останньої декади квітня у Львові буде досить прохолодно. Денні показники коливатимуться від +8 до +13 градусів, тоді як вночі вони можуть опуститись до +1…6 градусів. Крім того, синоптики попереджають про ймовірні опади упродовж 23-25 та 27-28 квітня.

Пізніше, з 29 квітня по 1 травня, погода у місті майже не зміниться — буде мокро, хмарно та до +15 градусів вдень та +7 — вночі.

Коли прийде "справжнє літо"

За попередніми прогнозами, відчутне літнє тепло у Львові варто чекати вже на початку травня. Саме тоді температура може вперше піднятися до +25 °C. Уже у неділю, 3 травня, повітря може прогрітись до +17 градусів вдень та +7 градусів вночі. Наступного дня стане ще тепліше, а у вівторок, 5 травня, очікується літня погода. Хоча увесь цей період дощитиме.

Чи надовго затримається тепло

Перші "літні" дні на початку травня, швидше за все, не будуть короткочасними. З середи, 6 травня, і до вівторка, 12 травня, у місті затримається літнє тепло — до +24 вдень та +15 градусів вночі. Однак місцями все ще дощитиме.

Коли чекати на літнє тепло львів'янам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потепління до +25 градусів очікується не лише у Львові. Воно прогнозується і в Дніпрі. Синоптики дали прогноз, коли саме.